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Ягудин рассказал, как болельщики подарили ему стринги - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Фигурное катание
 
15:21 20.06.2026
Ягудин рассказал, как болельщики подарили ему стринги

Ягудин рассказал, что болельщики подарили ему красные стринги

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Ягудин
Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о случае, когда ему подарили красные стринги.
  • В Москве в парке «Зарядье» проходит мероприятие, приуроченное к Международному олимпийскому дню.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что однажды кто-то из болельщиков подарил ему красные стринги.
В субботу в Москве в парке "Зарядье" проходит мероприятие, приуроченное к Международному олимпийскому дню.
"Мне однажды болельщики подарили красные стринги. Клянусь, может ошиблись. С подписью "Ягудин". Удивился, что меня видят в таком амплуа", - сказал Ягудин в "Олимпийской студии" в рамках мероприятия.
Ягудину 46 лет, он является чемпионом Игр 2002 года, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
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