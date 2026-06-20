Ягудин рассказал, как болельщики подарили ему стринги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о случае, когда ему подарили красные стринги.
- В Москве в парке «Зарядье» проходит мероприятие, приуроченное к Международному олимпийскому дню.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что однажды кто-то из болельщиков подарил ему красные стринги.
"Мне однажды болельщики подарили красные стринги. Клянусь, может ошиблись. С подписью "Ягудин". Удивился, что меня видят в таком амплуа", - сказал Ягудин в "Олимпийской студии" в рамках мероприятия.
Ягудину 46 лет, он является чемпионом Игр 2002 года, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
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