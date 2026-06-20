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Израиль атаковал 44 поселения в Ливане в пятницу, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2026
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01:16 20.06.2026
Израиль атаковал 44 поселения в Ливане в пятницу, сообщил источник

РИА Новости: Израиль атаковал 44 поселения в Ливане в пятницу

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные на севере Израиля
Израильские военные на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские военные нанесли удары не менее чем по 44 населенным пунктам и районам Ливана.
  • Атаки продолжились после объявленного времени вступления режима прекращения огня.
  • Израиль применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию, в ряде районов фиксировались артиллерийские обстрелы с применением фосфорных боеприпасов.
БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Израильские военные за пятницу нанесли удары не менее чем по 44 населенным пунктам и районам Ливана, при этом атаки продолжились и после объявленного времени вступления режима прекращения огня, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.
"Израильская авиация, беспилотники и артиллерия в течение дня наносили удары по югу и востоку Ливана. Несмотря на сообщения о прекращении огня с 16.00, атаки после этого времени продолжились. Ударам подверглись не менее 44 поселений", - заявил собеседник агентства.
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По словам источника, основная часть ударов пришлась на юг Ливана, включая район Набатии, а также поселения Шукин, Хаббуш, Джебшит, Кфар-Тибнит, Мейфадун, Харф, Адшит, Рейхан и ряд других населенных пунктов. На востоке страны удар был нанесен по району Айн-Бурдаи близ Баальбека.
Источник отметил, что Израиль применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию. По его данным, в ряде районов фиксировались артиллерийские обстрелы с применением фосфорных боеприпасов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Время совпадает с московским и бейрутским.
По данным центра экстренных операций при министерстве здравоохранения Ливана, за последние сутки в результате израильских ударов по стране погибли 47 человек, еще 97 получили ранения. Общее число погибших с 2 марта достигло 3980, раненых - 12001.
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