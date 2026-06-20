Израиль атаковал 44 поселения в Ливане в пятницу, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильские военные нанесли удары не менее чем по 44 населенным пунктам и районам Ливана.

Атаки продолжились после объявленного времени вступления режима прекращения огня.

Израиль применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию, в ряде районов фиксировались артиллерийские обстрелы с применением фосфорных боеприпасов.

БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Израильские военные за пятницу нанесли удары не менее чем по 44 населенным пунктам и районам Ливана, при этом атаки продолжились и после объявленного времени вступления режима прекращения огня, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.

"Израильская авиация, беспилотники и артиллерия в течение дня наносили удары по югу и востоку Ливана . Несмотря на сообщения о прекращении огня с 16.00, атаки после этого времени продолжились. Ударам подверглись не менее 44 поселений", - заявил собеседник агентства.

По словам источника, основная часть ударов пришлась на юг Ливана, включая район Набатии, а также поселения Шукин, Хаббуш, Джебшит, Кфар-Тибнит, Мейфадун, Харф, Адшит, Рейхан и ряд других населенных пунктов. На востоке страны удар был нанесен по району Айн-Бурдаи близ Баальбека.

Источник отметил, что Израиль применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию. По его данным, в ряде районов фиксировались артиллерийские обстрелы с применением фосфорных боеприпасов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Израиль и " Хезболлах " достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. Время совпадает с московским и бейрутским.