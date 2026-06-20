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Иран не контролирует Ормузский пролив, заявили в CENTCOM - РИА Новости, 20.06.2026
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21:34 20.06.2026 (обновлено: 21:35 20.06.2026)
Иран не контролирует Ормузский пролив, заявили в CENTCOM

Axios: CENTCOM утверждает, что Иран не контролирует Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан первого ранга Тим Хокинс из Центрального командования ВС США (CENTCOM) утверждает, что Иран не контролирует Ормузский пролив и движение судов продолжается.
  • Военное командование вооруженных сил Ирана заявило о намерении закрыть Ормузский пролив для судоходства в ответ на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан первого ранга Тим Хокинс утверждает, что Иран не контролирует Ормузский пролив.
Ранее командование уже заявляло, что проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным.
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"Иран не контролирует Ормузский пролив. Движение судов продолжается, и вооруженные силы США отслеживают ситуацию, чтобы так оставалось и впредь", - приводит слова Хокинса журналист Axios Барак Равид.

Как заявил центральный штаба военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия", Иран закроет Ормузский пролив для судоходства в ответ продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании, которое касается прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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В миреОрмузский проливИранЛиванВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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