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Иранская делегация отправится в Швейцарию через несколько минут - РИА Новости, 20.06.2026
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16:45 20.06.2026 (обновлено: 17:03 20.06.2026)
Иранская делегация отправится в Швейцарию через несколько минут

МИД Ирана: делегация страны отправится в Швейцарию через несколько минут

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская делегация отправится в Швейцарию через несколько минут, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
  • В ходе визита иранская переговорная команда будет требовать выполнения обязательств по меморандуму.
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Иранская делегация отправится в Швейцарию через несколько минут, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
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"Через несколько минут иранская переговорная делегация отправится в Швейцарию", - заявил Багаи, его слова приводит иранское агентство Fars.
Он отметил, что в ходе визита переговорная команда будет требовать от "противоположной стороны" выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании, а также затребует от США подробности о способах их выполнения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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