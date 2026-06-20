Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская делегация отправится в Швейцарию через несколько минут, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
- В ходе визита иранская переговорная команда будет требовать выполнения обязательств по меморандуму.
ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Иранская делегация отправится в Швейцарию через несколько минут, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
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"Через несколько минут иранская переговорная делегация отправится в Швейцарию", - заявил Багаи, его слова приводит иранское агентство Fars.
Он отметил, что в ходе визита переговорная команда будет требовать от "противоположной стороны" выполнения своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании, а также затребует от США подробности о способах их выполнения.