"Мозаичная оборона" Ирана одолела "Эпическую ярость" США, считают ученые

Краткий пересказ от РИА ИИ Стратегия «мозаичной обороны» Ирана сыграла важную роль в отражении атаки в ходе операции «Эпическая ярость» и привела к окончанию военной фазы конфликта, считают военные аналитики Александр Бартош и Анатолий Летяго.

«Мозаичная оборона» предусматривает децентрализацию управления и дробление боевых сил на множество малых, дешевых и взаимозаменяемых боевых единиц, таких как БПЛА, автономные РЛС и простые ракетные установки.

Военные аналитики отмечают, что стратегия «мозаичной обороны» Ирана является эффективным асимметричным ответом на нападение превосходящих сил противника и представляет интерес для военно-научных исследований в России.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Стратегия "мозаичной обороны" Ирана победила операцию США "Эпическая ярость" и привела к окончанию военной фазы конфликта, считают военные ученые-аналитики - член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош и профессор этой академии Анатолий Летяго.

"Применяемая Ираном стратегия децентрализованной, так называемой "мозаичной обороны" сыграла важную роль в отражении американо-израильской агрессии, а в более широком контексте представляет собой эффективную разновидность асимметричного ответа на нападение превосходящих сил противника", - говорится в их аналитической статье, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона" в преддверии подписания мирного соглашения между США и Ираном.

Стратегия "мозаичной обороны" предусматривает децентрализацию управления и дробление боевых сил и представляет собой противоположность традиционной для классических войн стратегии "концентрированной" обороны с опорой на "окопную войну", тяжелую технику и централизованную структуру управления войсками. В рамках этой стратегии вместо создания крупных и дорогих систем используются множество малых, дешевых и взаимозаменяемых боевых единиц (например, БПЛА, автономные РЛС и простые ракетные установки).

"Эти элементы действуют как кусочки мозаики: если уничтожить один-два, общая картина не рушится, ее можно быстро восстановить за счет перестроения оставшихся", - отмечают авторы.

Тегеран , чтобы вынудить противника пойти на компромисс, в первую очередь за счет экономического давления и асимметрии затрат, использовал БПЛА "Шахед", производство которых обходится примерно в 50 тысяч долларов за единицу, что значительно дешевле систем перехвата, на которые полагаются США и их союзники в регионе. В то же время стоимость зенитных управляемых ракет к комплексу Patriot PAC-3 составляет примерно 4 миллиона долларов.

Устойчивость "мозаичной обороны" обеспечивается соблюдением ряда ключевых принципов: сетецентричности, когда данные от одного элемента мгновенно передаются другим; адаптивности, позволяющей системе гибко перераспределять задачи при потере части элементов; и непредсказуемости, затрудняющей противнику поиск и уничтожение "центров управления" или уязвимых мест, так как единого центра нет.

Военные подразделения Ирана приобрели высокую степень независимости, стали в некоторой степени изолированными друг от друга и продолжили действовать на основании общих инструкций, полученных заранее. Это существенно усложняет любое наземное вторжение или ведение боевых операций на суше, которые США или Израиль могут попытаться осуществить в будущем.

Таким образом, как отмечают военные аналитики, в Иране успешно реализуется многоуровневая стратегия обороны, позволяющая эффективно реагировать на возникающие угрозы и практически невосприимчивая к ударам, направленным на уничтожение высшего военного командования. Каждое формирование фактически имеет в своем распоряжении полноценные "вооруженные силы" со своими разведывательными возможностями, запасами оружия и системой управления.