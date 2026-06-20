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Мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии, ищут в труднодоступных местах - РИА Новости, 20.06.2026
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18:26 20.06.2026
Мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии, ищут в труднодоступных местах

Пропавшего на реке Сунжа в Ингушетии мальчика ищут в труднодоступных местах

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ИнгушетияПоиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия
Поиск пропавшего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулак, пытаясь спасти своего тонущего друга.
  • В поисках ребенка участвуют более шести тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа.
  • В субботу основной упор в поисках сделан на труднодоступные места.
НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Основной упор в поисках пропавшего шесть дней назад на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика в субботу сделан на труднодоступные места, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В понедельник ГУ МЧС РФ по региону сообщило, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти своего тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвуют больше 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Для более тщательного обследования дна осуществляется перекрытие отдельных участков русла реки. Региональные СУ СК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка.
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"С 9.00 мск оперативным штабом возобновлены поисково-спасательные работы. Основной акцент поиска сделан на труднодоступные места, выявленные в ходе вчерашних работ. Было определено порядка восьми таких участков, на которых задействована группа спасателей-водолазов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после 15.00 мск поиски ведутся также по руслу канала, служащего для отвода воды из реки Сунжа в Сунженский городской пруд.
По данным ведомства, в субботу в работах задействовано 1,6 тысячи человек, из которых 1,1 тысячи – добровольцы, а также 95 единиц техники.
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РоссияРеспублика ИнгушетияСеверный КавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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