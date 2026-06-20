Мальчика, пропавшего на реке в Ингушетии, ищут в труднодоступных местах

Краткий пересказ от РИА ИИ Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулак, пытаясь спасти своего тонущего друга.

В поисках ребенка участвуют более шести тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа.

В субботу основной упор в поисках сделан на труднодоступные места.

НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Основной упор в поисках пропавшего шесть дней назад на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика в субботу сделан на труднодоступные места, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В понедельник ГУ МЧС РФ по региону сообщило, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти своего тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвуют больше 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа . Для более тщательного обследования дна осуществляется перекрытие отдельных участков русла реки. Региональные СУ СК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка.

"С 9.00 мск оперативным штабом возобновлены поисково-спасательные работы. Основной акцент поиска сделан на труднодоступные места, выявленные в ходе вчерашних работ. Было определено порядка восьми таких участков, на которых задействована группа спасателей-водолазов", - говорится в сообщении

Отмечается, что после 15.00 мск поиски ведутся также по руслу канала, служащего для отвода воды из реки Сунжа в Сунженский городской пруд.