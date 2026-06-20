В Горловке при атаке ВСУ повреждена инфраструктура предприятия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате массированной атаки ВСУ на Горловку в ДНР повреждена инфраструктура одного из предприятий.
- В Центрально-Городском районе повреждены частное домостроение и образовательное учреждение.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Инфраструктура предприятия повреждена в результате массированной атаки ВСУ на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы совершили массированную атаку с применением БПЛА, в результате которой в Калининском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий", - написал Приходько в канале на платформе "Макс".
Глава Горловки отметил, что в Центрально-Городском районе города повреждены частное домостроение и образовательное учреждение.
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