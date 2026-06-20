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В Горловке при атаке ВСУ повреждена инфраструктура предприятия - РИА Новости, 20.06.2026
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10:18 20.06.2026
В Горловке при атаке ВСУ повреждена инфраструктура предприятия

В Горловке из-за атаки БПЛА повреждена инфраструктура предприятия

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате массированной атаки ВСУ на Горловку в ДНР повреждена инфраструктура одного из предприятий.
  • В Центрально-Городском районе повреждены частное домостроение и образовательное учреждение.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Инфраструктура предприятия повреждена в результате массированной атаки ВСУ на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы совершили массированную атаку с применением БПЛА, в результате которой в Калининском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий", - написал Приходько в канале на платформе "Макс".
Глава Горловки отметил, что в Центрально-Городском районе города повреждены частное домостроение и образовательное учреждение.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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