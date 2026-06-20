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Ильтерякова завоевала серебро на Кубке вызова в Пекине - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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14:53 20.06.2026
Ильтерякова завоевала серебро на Кубке вызова в Пекине

Гимнастка Ильтерякова завоевала серебро в многоборье на Кубке вызова в Пекине

© Фото : Федерация художественной гимнастики города МосквыРоссийская гимнастка София Ильтерякова
Российская гимнастка София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Федерация художественной гимнастики города Москвы
Российская гимнастка София Ильтерякова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Пекине.
  • По сумме четырех видов она набрала 109,00 балла, уступив первое место китаянке Ци Ван (110,80).
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине.
По сумме четырех видов Иьтерякова набрала 109,00 балла. Первой стала китаянка Ци Ван (110,80), тройку лидеров замкнула полька Лилиана Левинская (106,35). Другая россиянка Арина Ковшова заняла шестое место с результатом в 103,25 балла.
Ильтеряковой 15 лет. В конце мая она завоевала свою первую медаль чемпионата Европы в карьере, став первой в упражнениях с обручем. Также на ее счету бронзовые награды турнира в упражнениях с мячом и командных соревнованиях.
Кубок вызова проходит с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
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СпортПекинСофия Ильтерякова
 
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