Ильтерякова завоевала серебро на Кубке вызова в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Пекине.

По сумме четырех видов она набрала 109,00 балла, уступив первое место китаянке Ци Ван (110,80).

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине.

По сумме четырех видов Иьтерякова набрала 109,00 балла. Первой стала китаянка Ци Ван (110,80), тройку лидеров замкнула полька Лилиана Левинская (106,35). Другая россиянка Арина Ковшова заняла шестое место с результатом в 103,25 балла.

Ильтеряковой 15 лет. В конце мая она завоевала свою первую медаль чемпионата Европы в карьере, став первой в упражнениях с обручем. Также на ее счету бронзовые награды турнира в упражнениях с мячом и командных соревнованиях.