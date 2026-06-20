Акинфеев пообещал помогать тренерскому штабу ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев заявил, что будет помогать тренерскому штабу после назначения Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.
- Игдисамов утвержден в должности главного тренера ЦСКА 1 июня, контракт подписан на два года с опцией продления еще на два сезона.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что будет помогать тренерскому штабу после назначения Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.
ЦСКА 1 июня объявил об утверждении Игдисамова в должности главного тренера. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на два сезона. Он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
"Это хороший опыт. Если ему доверили, значит он заслужил. Я рядовой футболист и просто принял решение руководства, буду поддерживать Дмитрия Игоревича. Буду всячески помогать тренерскому штабу", - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акинфеев провел зарядку на стадионе ЦСКА
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