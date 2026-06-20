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Хоккеисты "Каролины" вывесили на чемпионском параде российский флаг - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Хоккей
 
19:12 20.06.2026 (обновлено: 21:56 20.06.2026)
Хоккеисты "Каролины" вывесили на чемпионском параде российский флаг

Хоккеисты "Каролины" вывесили на автобусе флаг РФ во время чемпионского парада

© AP Photo / Karl B DeBlakerЧемпионский парад "Каролины Харрикейнз"
Чемпионский парад Каролины Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Karl B DeBlaker
Чемпионский парад "Каролины Харрикейнз"
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские хоккеисты "Каролины Харрикейнз" вывесили флаг страны на автобусе во время чемпионского парада команды после победы в Кубке Стэнли.
В ночь на 15 июня "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли (3:0) и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.
В трансляции парада видно, что один из игроков обернулся флагом России, другой флаг висит на поручне автобуса.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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ХоккейСпортКубок СтэнлиАлександр НикишинАндрей СвечниковВегас Голден НайтсКаролина ХаррикейнзПетр Кочетков
 
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