Хоккеисты "Каролины" вывесили на чемпионском параде российский флаг

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские хоккеисты "Каролины Харрикейнз" вывесили флаг страны на автобусе во время чемпионского парада команды после победы в Кубке Стэнли.
В ночь на 15 июня "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли (3:0) и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.
В трансляции парада видно, что один из игроков обернулся флагом России, другой флаг висит на поручне автобуса.