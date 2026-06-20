Краткий пересказ от РИА ИИ На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы.

Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление.

С этого года возможность поступить в высшие учебные заведения онлайн открылась и для иностранцев.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в высшие учебные заведения, сообщило Минцифры.

"Все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", — говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию, согласиться на зачисление, выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение. А для уже принятых студентов есть опция "добавиться в чат с одногруппниками".

Результаты ЕГЭ передаются автоматически, самостоятельно их загружать не придется. Также учреждения получают через сервис все сведения о льготах и индивидуальных достижениях.

Как отметили в правительстве, для абитуриентов доступны в том числе удобные фильтры для сравнения программ по форме обучения, наличию бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам.