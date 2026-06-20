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На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы - РИА Новости, 20.06.2026
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10:24 20.06.2026 (обновлено: 15:46 20.06.2026)
На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы

Минцифры: на "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы онлайн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги"
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала "Госуслуги". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в вузы.
  • Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление.
  • С этого года возможность поступить в высшие учебные заведения онлайн открылась и для иностранцев.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На "Госуслугах" стартовал прием заявлений в высшие учебные заведения, сообщило Минцифры.
"Все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию, согласиться на зачисление, выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение. А для уже принятых студентов есть опция "добавиться в чат с одногруппниками".
Результаты ЕГЭ передаются автоматически, самостоятельно их загружать не придется. Также учреждения получают через сервис все сведения о льготах и индивидуальных достижениях.
Как отметили в правительстве, для абитуриентов доступны в том числе удобные фильтры для сравнения программ по форме обучения, наличию бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам.
С этого года возможность поступить в российские вузы онлайн появилась и у иностранцев. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление — там же в приложении или на "Госуслугах".
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