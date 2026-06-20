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В Госдуме предложили борьбу с "псевдоЗОЖем" при маркировке продуктов - РИА Новости, 20.06.2026
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05:10 20.06.2026
В Госдуме предложили борьбу с "псевдоЗОЖем" при маркировке продуктов

Чернышов предложил бороться с практикой "псевдоЗОЖ" при маркировке продуктов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил меры для борьбы с практикой «псевдоЗОЖ» при маркировке продуктов питания.
  • Он предложил ввести требования к надписям на упаковках продуктов или указывать, что информация носит рекламный характер и не гарантирует реальной пользы.
  • Чернышов считает необходимым проанализировать распространенность подобных практик на российском рынке продуктов питания.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил меры для борьбы с практикой "псевдоЗОЖ" при маркировке продуктов питания, в том числе ввести требования к таким надписям или прямое указание для потребителей, что данная информация носит рекламный характер и не гарантирует реальной пользы.
Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отмечает, что все больше россиян интересуются здоровым питанием, и производители используют это, размещая на упаковках надписи вроде "полезный продукт" или "идеальный состав". По его мнению, такие формулировки, которые чаще всего являются маркетинговым ходом, способным вводить в заблуждение относительно реального содержания сахара, соли или калорий. Автор письма добавил, что эту практику уже называют "псевдЗОЖ".
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления критериев, при соблюдении которых производитель вправе использовать подобные утверждения, либо введения требований к дополнительному информированию потребителей о том, что такие заявления являются маркетинговыми характеристиками и не свидетельствуют автоматически о пользе продукта для здоровья", - сказано в обращении.
Чернышов также считает необходимым проанализировать распространенность подобных практик на российском рынке продуктов питания.
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