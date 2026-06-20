В ГД предложили переобучать предпенсионеров, которых заменяют ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин предложил ввести государственную программу профессиональной переподготовки сотрудников предпенсионного возраста при внедрении ИИ в компанию и автоматизации рабочих мест.

По мнению депутата, разработка государственных программ целевой переподготовки снимет с работодателей основную финансовую и организационную нагрузку по цифровой адаптации сотрудников.

Создание доступных курсов переподготовки позволит людям старшего поколения сохранить активную занятость и доход, а предприятиям — удержать проверенные кадры без избыточных издержек на их самостоятельное обучение.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин предложил ввести государственную программу профессиональной переподготовки сотрудников предпенсионного возраста при внедрении ИИ в компанию и автоматизации рабочих мест.

Соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Целесообразно сформировать механизм, при котором в случае автоматизации рабочих мест сотрудникам предпенсионного возраста проактивно предлагается пройти профильное переобучение для перехода на позиции операторов или контролеров внедряемых систем", - сказано в обращении.

По его словам, разработка государственных программ целевой переподготовки снимет с работодателей основную финансовую и организационную нагрузку по цифровой адаптации сотрудников.

Депутат пояснил, что сегодня государственная система профессиональной подготовки ориентирована преимущественно на обучение молодежи, тогда как специалистам старшего поколения не хватает адаптированных программ, позволяющих плавно освоить актуальные технологические навыки.

При этом, по словам Самылина, именно их глубокое понимание рабочих процессов, дополненное умением взаимодействовать с нейросетями, могло бы стать серьезным подспорьем для предприятий.

Он добавил, что при технологической оптимизации процессов и внедрении ИИ возникает риск того, что опытные и лояльные сотрудники старшего возраста окажутся вне востребованности из-за нехватки точечных цифровых компетенций.