Периоды отключения горячей воды в России станут короче, рассказали в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшие пять-семь лет продолжительность отключений горячей воды в большинстве крупных городов РФ сократится с двух недель до трех-пяти дней.
- Сокращение времени отключений станет возможным благодаря внедрению современных методов диагностики, таких как акустические тесты и внутритрубные роботы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Продолжительность отключений горячей воды в большинстве крупных городов РФ в ближайшие пять-семь лет сократится с нынешних двух недель до трех-пяти дней за счет внедрения современных методов диагностики, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В ближайшие пять-семь лет отключения горячей воды станут короче - с 14 дней до трех-пяти дней в большинстве крупных городов благодаря внедрению современных методов диагностики, таких как акустические тесты и внутритрубные роботы, которые позволяют выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта", - сказал Кошелев.
По словам парламентария, к 2035 году большинство новостроек и реновированных кварталов забудут, что такое "летний период без горячей воды".