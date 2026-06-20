Рейтинг@Mail.ru
Периоды отключения горячей воды в России станут короче, рассказали в ГД - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 20.06.2026
Периоды отключения горячей воды в России станут короче, рассказали в ГД

Депутат Кошелев: периоды отключения горячей воды в России станут короче

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Счетчик учета горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшие пять-семь лет продолжительность отключений горячей воды в большинстве крупных городов РФ сократится с двух недель до трех-пяти дней.
  • Сокращение времени отключений станет возможным благодаря внедрению современных методов диагностики, таких как акустические тесты и внутритрубные роботы.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Продолжительность отключений горячей воды в большинстве крупных городов РФ в ближайшие пять-семь лет сократится с нынешних двух недель до трех-пяти дней за счет внедрения современных методов диагностики, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В ближайшие пять-семь лет отключения горячей воды станут короче - с 14 дней до трех-пяти дней в большинстве крупных городов благодаря внедрению современных методов диагностики, таких как акустические тесты и внутритрубные роботы, которые позволяют выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта", - сказал Кошелев.
По словам парламентария, к 2035 году большинство новостроек и реновированных кварталов забудут, что такое "летний период без горячей воды".
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Госдуме предложили регламентировать сроки отключения горячей воды летом
10 июня, 13:35
 
РоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала