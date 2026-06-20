Периоды отключения горячей воды в России станут короче, рассказали в ГД

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Продолжительность отключений горячей воды в большинстве крупных городов РФ в ближайшие пять-семь лет сократится с нынешних двух недель до трех-пяти дней за счет внедрения современных методов диагностики, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.