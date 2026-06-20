В Госдуме предложили обсудить перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Нилов считает необходимым вернуться к обсуждению перерасчета пенсий работающим пенсионерам.
- С 1 августа происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам, но существует ограничение в 3 балла из возможных 10.
- Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркнул, что к вопросу перерасчета пенсии нужно вернуться.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что необходимо вернуться к обсуждению перерасчета пенсий работающим пенсионерам.
"Президентом были даны поручения, были внесены поправки в пенсионное законодательство, и у нас уже несколько лет индексируются пенсии работающим пенсионерам тоже. В этой части вопрос закрыт. Но что необходимо дальше, продолжая тему защиты пенсионных прав и совершенствования пенсионной системы, что нужно сделать? Это вернуться к вопросу полноценного перерасчета пенсии нашим пенсионерам, которые работают", - сказал Нилов в интервью РИА Новости.
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Он напомнил, что с 1 августа происходит перерасчет пенсии, но существует отсечение - только 3 балла. То есть, как пояснил глава думского комитета, по общим страховым правилам работающий пенсионер может заработать 10 пенсионных баллов, но в перерасчете будут использоваться только 3 балла.
"К этому вопросу точно нужно вернуться", - добавил Нилов.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год, и в 2026 году она составляет 156,76 рублей.