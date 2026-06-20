Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обсудить перерасчет пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 20.06.2026
В Госдуме предложили обсудить перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Нилов предложил обсудить перерасчет пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов считает необходимым вернуться к обсуждению перерасчета пенсий работающим пенсионерам.
  • С 1 августа происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам, но существует ограничение в 3 балла из возможных 10.
  • Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркнул, что к вопросу перерасчета пенсии нужно вернуться.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что необходимо вернуться к обсуждению перерасчета пенсий работающим пенсионерам.
"Президентом были даны поручения, были внесены поправки в пенсионное законодательство, и у нас уже несколько лет индексируются пенсии работающим пенсионерам тоже. В этой части вопрос закрыт. Но что необходимо дальше, продолжая тему защиты пенсионных прав и совершенствования пенсионной системы, что нужно сделать? Это вернуться к вопросу полноценного перерасчета пенсии нашим пенсионерам, которые работают", - сказал Нилов в интервью РИА Новости.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян
Вчера, 06:27
Он напомнил, что с 1 августа происходит перерасчет пенсии, но существует отсечение - только 3 балла. То есть, как пояснил глава думского комитета, по общим страховым правилам работающий пенсионер может заработать 10 пенсионных баллов, но в перерасчете будут использоваться только 3 балла.
"К этому вопросу точно нужно вернуться", - добавил Нилов.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год, и в 2026 году она составляет 156,76 рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Госдуме предложили изменить срок индексации страховых пенсий
17 июня, 05:26
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала