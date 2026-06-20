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Спасатель поделился правилами прохода опасных участков в горах - РИА Новости, 20.06.2026
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03:07 20.06.2026
Спасатель поделился правилами прохода опасных участков в горах

Спасатель Гулиев: опасные участки в горах лучше всего проходить утром

© РИА Новости / Сергей ПивоваровТурист в лесу
Турист в лесу - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Турист в лесу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавиноопасные и камнеопасные участки на Северном Кавказе лучше всего проходить до 10–11 часов утра.
  • При резком потеплении переход таких участков запрещен, так как повышается вероятность схода лавин и камнепадов.
  • Специалист советует отдавать предпочтение наиболее безопасным маршрутам и избегать риска.
НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Опасные сходом лавин и камнепадами участки во время похода в горах Северного Кавказа лучше всего проходить утром, а по возможности их вообще стоит избегать, рассказал РИА Новости начальник подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.
"Лавиноопасные и камнеопасные участки нужно проходить до 10-11 часов утра в зависимости от температуры воздуха. Если идет резкое потепление, то в это время переходить такие опасные участки запрещено, потому что при смене температуры вероятность схода снежных лавин, камнепадов, ледопадов серьезно повышается. При переходе таких участков обязательно нужно ставить наблюдателя, который будет следить за переходом других участников, чтобы он заранее мог предупредить о каких-то угрозах – камнепадах или лавинах", - сказал Гулиев.
При этом он посоветовал все же отдавать предпочтение наиболее безопасным маршрутам.
"Не нужно, пытаясь сократить несколько часов пути, переходить в опасных местах. Лучше обойти такое место и пройти спокойно, чем подвергать себя риску", - добавил специалист.
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