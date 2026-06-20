Врач рассказал, что делать при сорванном голосе

Краткий пересказ от РИА ИИ При сорванных голосовых связках необходимо обеспечить голосовой покой, максимально ограничив разговоры, в том числе шепотом.

Рекомендуется пить много теплой жидкости, использовать увлажнитель воздуха и избегать раздражителей, таких как курение и сухой воздух.

При сильном воспалении можно применять противовоспалительные средства, но только по рекомендации врача, а если голос не восстанавливается в течение одной-двух недель, следует обратиться к отоларингологу.

МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Человеку, который сорвал голосовые связки, нужно максимально ограничить разговоры, даже шепотом, пить много теплой жидкости и отказаться от курения, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.

"Если сорваны голосовые связки, важно правильно ухаживать за голосом и горлом, чтобы ускорить восстановление. В первую очередь нужен голосовой покой. Максимально ограничьте разговоры, особенно по телефону, шепот и любые нагрузки на голос. Шепот тоже напрягает связки, поэтому лучше вообще не говорить. Избегайте крика, пения и громких разговоров", - сказал врач.

Также, по его словам, сухой воздух раздражает слизистую горла, поэтому нужно использовать увлажнитель воздуха или регулярно проветривать помещение. Можно делать ингаляции с теплым паром, но без раздражающих добавок.

"Пейте много теплой жидкости: травяные чаи (ромашка, шалфей), теплую воду с медом и лимоном (если нет аллергии). Избегайте слишком горячих, холодных, кислых и газированных напитков. Избегайте раздражителей: не курите, избегайте пассивного курения и других раздражающих веществ (пыль, химикаты). Хороший отдых также способствует восстановлению", - посоветовал оториноларинголог.