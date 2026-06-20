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Врач рассказал, что делать при сорванном голосе - РИА Новости, 20.06.2026
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02:19 20.06.2026
Врач рассказал, что делать при сорванном голосе

Врач Горин: при сорванном голосе нужно ограничить разговоры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При сорванных голосовых связках необходимо обеспечить голосовой покой, максимально ограничив разговоры, в том числе шепотом.
  • Рекомендуется пить много теплой жидкости, использовать увлажнитель воздуха и избегать раздражителей, таких как курение и сухой воздух.
  • При сильном воспалении можно применять противовоспалительные средства, но только по рекомендации врача, а если голос не восстанавливается в течение одной-двух недель, следует обратиться к отоларингологу.
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Человеку, который сорвал голосовые связки, нужно максимально ограничить разговоры, даже шепотом, пить много теплой жидкости и отказаться от курения, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин.
"Если сорваны голосовые связки, важно правильно ухаживать за голосом и горлом, чтобы ускорить восстановление. В первую очередь нужен голосовой покой. Максимально ограничьте разговоры, особенно по телефону, шепот и любые нагрузки на голос. Шепот тоже напрягает связки, поэтому лучше вообще не говорить. Избегайте крика, пения и громких разговоров", - сказал врач.
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Также, по его словам, сухой воздух раздражает слизистую горла, поэтому нужно использовать увлажнитель воздуха или регулярно проветривать помещение. Можно делать ингаляции с теплым паром, но без раздражающих добавок.
"Пейте много теплой жидкости: травяные чаи (ромашка, шалфей), теплую воду с медом и лимоном (если нет аллергии). Избегайте слишком горячих, холодных, кислых и газированных напитков. Избегайте раздражителей: не курите, избегайте пассивного курения и других раздражающих веществ (пыль, химикаты). Хороший отдых также способствует восстановлению", - посоветовал оториноларинголог.
При сильном воспалении, по словам собеседника агентства, можно использовать противовоспалительные средства, но только по рекомендации врача. Если голос не восстанавливается в течение одной-двух недель, появляются сильные боли, затрудненное дыхание или глотание, лучше обратиться к врачу-отоларингологу для обследования и назначения лечения.
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ОбществоДмитрий Горин
 
 
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