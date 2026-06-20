Генконсульство не получало обращений от россиян из-за ЧП в Анталье

АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Генконсульство РФ не получало обращений от россиян на фоне публикаций в СМИ об отравлении туристов из-за утечки хлора в одном из отелей турецкой курортной Антальи, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в субботу.

"Генконсульство по этому поводу связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в упомянутый отель. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет. Обращений туристов по указанной проблеме в генконсульство также не поступало. Продолжим держать данный вопрос на контроле", - заявили в российском диппредставительстве.