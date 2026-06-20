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Генконсульство не получало обращений от россиян из-за ЧП в Анталье - РИА Новости, 20.06.2026
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13:09 20.06.2026
Генконсульство не получало обращений от россиян из-за ЧП в Анталье

Генконсульство не получало обращений от россиян после отравления в Анталье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из отелей Антальи произошла серьезная утечка хлора, пострадали 25 туристов.
  • Генконсульство РФ связывалось с туроператором и выяснило, что ситуация урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется помощь, нет.
  • Обращений от россиян в генконсульство на фоне публикаций об отравлении не поступало.
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Генконсульство РФ не получало обращений от россиян на фоне публикаций в СМИ об отравлении туристов из-за утечки хлора в одном из отелей турецкой курортной Антальи, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в субботу.
Двадцать пять туристов пострадали в результате серьезной утечки хлора в одном из отелей Антальи, сообщили местные СМИ. В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что среди пострадавших есть россияне. Инцидент произошел после обработки бассейна. По данным СМИ, все госпитализированные после оказания медицинской помощи были выписаны из больниц.
"Генконсульство по этому поводу связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в упомянутый отель. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет. Обращений туристов по указанной проблеме в генконсульство также не поступало. Продолжим держать данный вопрос на контроле", - заявили в российском диппредставительстве.
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