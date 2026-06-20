Генконсульство не получало обращений от россиян из-за ЧП в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из отелей Антальи произошла серьезная утечка хлора, пострадали 25 туристов.
- Генконсульство РФ связывалось с туроператором и выяснило, что ситуация урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется помощь, нет.
- Обращений от россиян в генконсульство на фоне публикаций об отравлении не поступало.
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Генконсульство РФ не получало обращений от россиян на фоне публикаций в СМИ об отравлении туристов из-за утечки хлора в одном из отелей турецкой курортной Антальи, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в субботу.
Двадцать пять туристов пострадали в результате серьезной утечки хлора в одном из отелей Антальи, сообщили местные СМИ. В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что среди пострадавших есть россияне. Инцидент произошел после обработки бассейна. По данным СМИ, все госпитализированные после оказания медицинской помощи были выписаны из больниц.
"Генконсульство по этому поводу связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в упомянутый отель. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет. Обращений туристов по указанной проблеме в генконсульство также не поступало. Продолжим держать данный вопрос на контроле", - заявили в российском диппредставительстве.