Ветеран СВО вошел в руководство "Газпром Газораспределение Ставрополь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участник программы «Время героев» Амир Аккао назначен на пост заместителя главного инженера АО «Газпром Газораспределение Ставрополь».
- Амир Аккао стал участником первого потока программы «Время героев», в мае 2026 года он закончил обучение, его наставником был министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
- Аккао получил медаль Суворова за проявленное мужество и героизм.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Амир Аккао назначен на пост заместителя главного инженера АО "Газпром Газораспределение Ставрополь", сообщили в проекте.
"Участник программы "Время героев" Амир Аккао назначен на должность заместителя главного инженера АО "Газпром Газораспределение Ставрополь", - говорится в сообщении в Telegram-канале программы.
В проекте напомнили, что Аккао стал участником первого потока программы "Время героев", в мае 2026 года он закончил обучение. Его наставником был министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Минэнерго России и компании ТЭК последовательно создают условия для профессиональной реализации ветеранов СВО. Мы готовы помогать им в адаптации, обучении и трудоустройстве. Мы видим в них большой кадровый потенциал. Их опыт служения Отечеству, лидерские качества и готовность работать на благо страны востребованы сегодня во всех ключевых секторах экономики, включая топливно-энергетический комплекс", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
За проявленное мужество и героизм Аккао получил медаль Суворова. Сам участник программы отметил, что испытывает гордость за возможность трудиться на благо жителей родного края и большую ответственность.
"От устойчивости и надежности системы газоснабжения зависит тепло в домах, работа предприятий, социальных учреждений. Впереди много задач: модернизация сетей, повышение безопасности, цифровизация процессов. Уверен, что справиться с ними можно только сообща – опираясь на профессионализм команды", - приводятся в сообщении слова Аккао.
Ранее более 100 участников программы "Время героев" заняли новые должности.