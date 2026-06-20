Ветеран СВО вошел в руководство "Газпром Газораспределение Ставрополь"

За проявленное мужество и героизм Аккао получил медаль Суворова. Сам участник программы отметил, что испытывает гордость за возможность трудиться на благо жителей родного края и большую ответственность.

"От устойчивости и надежности системы газоснабжения зависит тепло в домах, работа предприятий, социальных учреждений. Впереди много задач: модернизация сетей, повышение безопасности, цифровизация процессов. Уверен, что справиться с ними можно только сообща – опираясь на профессионализм команды", - приводятся в сообщении слова Аккао.