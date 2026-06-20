Зрителей матча ЧМ в Хьюстоне полчаса не выпускали со стадиона из-за грозы

Краткий пересказ от РИА ИИ Зрителей не выпускали со стадиона после матча чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Швеции около получаса из-за грозы.

Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго тура группы F.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зрителей не выпускали со стадиона после матча чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Швеции около получаса из-за грозы, сообщает журналист ESPN Джеймс Олли в соцсети Х.

Хьюстоне ( В субботу сборная Нидерландов США ) обыграла команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго тура группы F.

Как сообщает журналист, на арене прошло объявление с просьбой оставаться на своих местах или искать укрытие. Примерно через полчаса болельщики начали покидать трибуны.