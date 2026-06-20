Назван лучший футболист матча ЧМ между командами Нидерландов и Швеции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Нидерландов разгромила команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
- Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча.
- Он оформил дубль.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Швеции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Нидерландов разгромила команду Швеции со счетом 5:1 в матче группы F, который прошел в Хьюстоне. Гакпо оформил дубль.
20 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
05’ • Брайан Бробби
17’ • Брайан Бробби
47’ • Коди Гакпо
54’ • Коди Гакпо
89’ • Крисенсио Саммервилл
59’ • Антони Эланга
Гакпо 27 лет, он выступает за английский "Ливерпуль". В активе игрока 52 матча и 23 гола за сборную.