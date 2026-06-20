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Назван лучший футболист матча ЧМ между командами Нидерландов и Швеции - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
22:47 20.06.2026 (обновлено: 23:05 20.06.2026)
Назван лучший футболист матча ЧМ между командами Нидерландов и Швеции

Гакпо признан лучшим игроком матча ЧМ между Нидерландами и Швецией

© REUTERS / MARIA LYSAKERЭпизод матча Нидерланды - Швеция на ЧМ-2026
Эпизод матча Нидерланды - Швеция на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Нидерландов разгромила команду Швеции со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
  • Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча.
  • Он оформил дубль.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Швеции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В субботу сборная Нидерландов разгромила команду Швеции со счетом 5:1 в матче группы F, который прошел в Хьюстоне. Гакпо оформил дубль.
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Нидерланды
5 : 1
Швеция
05‎’‎ • Брайан Бробби
(Коди Гакпо)
17‎’‎ • Брайан Бробби
(Дензел Дюмфрис)
47‎’‎ • Коди Гакпо
(Дензел Дюмфрис)
54‎’‎ • Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
89‎’‎ • Крисенсио Саммервилл
(Мемфис Депай)
59‎’‎ • Антони Эланга
(Александер Исак)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гакпо 27 лет, он выступает за английский "Ливерпуль". В активе игрока 52 матча и 23 гола за сборную.
Сборная Нидерландов, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы. Далее располагаются команды Швеции (3), Японии (1) и Туниса (0). В заключительном туре группового этапа сборная Нидерландов 25 июня сыграет против команды Туниса. Шведы в тот же день встретятся с японцами.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Коди ГакпоЛиверпульНидерландыШвеция
 
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