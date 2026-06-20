Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0.

После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C.

В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии 25 июня сыграет с шотландцами.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

В конце первого тайма бразильский вингер Рафинья был заменен из-за повреждения.

Сборная Бразилии с 240 голами стала самой результативной командой в истории чемпионатов мира. Ранее рекордсменами турнира были немцы с 239 забитыми мячами.

После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C. Второе место с аналогичным количеством очков занимают марокканцы (4), далее располагаются шотландцы (3). Сборная Гаити (0), проиграв оба матча, занимает последнюю, четвертую строчку.

В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии 25 июня сыграет с шотландцами, команда Гаити в этот же день встретится с марокканцами.