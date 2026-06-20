Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче группового этапа ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0.
- После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C.
- В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии 25 июня сыграет с шотландцами.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы C прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. Дубль оформил Матеус Кунья (23-я и 36-я минуты), также забитым мячом отметился Винисиус Жуниор (45+3).
20 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
23’ • Матеус Кунья
36’ • Матеус Кунья
45’ • Винисиус Жуниор
В конце первого тайма бразильский вингер Рафинья был заменен из-за повреждения.
Сборная Бразилии с 240 голами стала самой результативной командой в истории чемпионатов мира. Ранее рекордсменами турнира были немцы с 239 забитыми мячами.
После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C. Второе место с аналогичным количеством очков занимают марокканцы (4), далее располагаются шотландцы (3). Сборная Гаити (0), проиграв оба матча, занимает последнюю, четвертую строчку.
В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии 25 июня сыграет с шотландцами, команда Гаити в этот же день встретится с марокканцами.