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Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче группового этапа ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
07:30 20.06.2026 (обновлено: 09:23 20.06.2026)
Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче группового этапа ЧМ-2026

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Гаити в матче группового этапа ЧМ

© REUTERS / Dylan MartinezФутболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор
Футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:0.
  • После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C.
  • В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии 25 июня сыграет с шотландцами.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча группы C прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. Дубль оформил Матеус Кунья (23-я и 36-я минуты), также забитым мячом отметился Винисиус Жуниор (45+3).
ЧМ по футболу 2026
20 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
Бразилия
3 : 0
Гаити
23‎’‎ • Матеус Кунья
36‎’‎ • Матеус Кунья
(Винисиус Жуниор)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Лукас Пакета)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В конце первого тайма бразильский вингер Рафинья был заменен из-за повреждения.
Сборная Бразилии с 240 голами стала самой результативной командой в истории чемпионатов мира. Ранее рекордсменами турнира были немцы с 239 забитыми мячами.
После двух туров сборная Бразилии, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы C. Второе место с аналогичным количеством очков занимают марокканцы (4), далее располагаются шотландцы (3). Сборная Гаити (0), проиграв оба матча, занимает последнюю, четвертую строчку.
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19 июня, 10:40
В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии 25 июня сыграет с шотландцами, команда Гаити в этот же день встретится с марокканцами.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
 
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