МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2005 года бразилец Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет и подпишет контракт с клубом итальянской Серии C "Равенна", сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на футболиста.

"Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности снова станцевать с мячом и написать новую историю вместе с Иньяцио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести этот дух в Равенну", - приводит газета слова Роналдиньо.