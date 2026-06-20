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Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
01:49 20.06.2026
Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет

Роналдиньо вернется в футбол и сыграет в Италии за клуб Серии C

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкРоналдиньо
Роналдиньо - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Роналдиньо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразилец Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет и подпишет контракт с клубом итальянской Серии C «Равенна».
  • Официальная презентация Роналдиньо состоится 23 июня в Майами.
  • «Равенна» заняла третье место в группе B Серии C в минувшем сезоне и получила право сыграть в плей-офф за выход в Серию B, но уступила в 1/8 финала.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2005 года бразилец Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет и подпишет контракт с клубом итальянской Серии C "Равенна", сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на футболиста.
По данным источника, официальная презентация Роналдиньо состоится 23 июня в Майами, после чего бразилец отправится на клубный сбор и будет доступен тренерскому штабу для участия в предсезонной подготовке. "Равенной" владеет бизнесмен Иньяцио Чиприани.
"Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности снова станцевать с мячом и написать новую историю вместе с Иньяцио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести этот дух в Равенну", - приводит газета слова Роналдиньо.
В минувшем сезоне "Равенна", набрав 73 очка, заняла третье место в группе B Серии C и получила право сыграть в плей-офф за выход в Серию B, где команда уступила в 1/8 финала "Читтаделле".
В период игровой карьеры Роналдиньо выступал за "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе", где завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Со сборной Бразилии выиграл Кубок Америки 1999 года, чемпионат мира 2002 года и Кубок конфедераций в 2005-м. В том же году экс-полузащитник стал обладателем "Золотого мяча".
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