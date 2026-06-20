Во Франции полиция, расследуя дело о наркоторговле, нашла картину Пикассо

"Подлинное полотно Пабло Пикассо, оцениваемое в десятки миллионов евро, было обнаружено в понедельник, 15 июня, в ходе обысков, проводившихся в (департаменте – ред.) Валь-де-Марн в рамках расследования дела о наркоторговле", - говорится в сообщении.

Местная прокуратура начала расследование, шесть человек уже были задержаны. Как сообщает газета Parisien, один из злоумышленников работал в хранилище и в течение нескольких недель похищал оттуда ценности, среди которых и оказалась эта картина.