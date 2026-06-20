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Во Франции полиция, расследуя дело о наркоторговле, нашла картину Пикассо - РИА Новости, 20.06.2026
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22:11 20.06.2026
Во Франции полиция, расследуя дело о наркоторговле, нашла картину Пикассо

Actu17: полиция нашла украденную картину Пикассо, расследуя дело о наркоторговле

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция в пригороде Парижа обнаружила украденную картину Пабло Пикассо стоимостью в десятки миллионов евро.
  • Картина была найдена в ходе обысков по делу о торговле наркотиками в департаменте Валь-де-Марн.
  • Местная прокуратура начала расследование, шесть человек уже задержаны.
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Полиция в пригороде Парижа обнаружила украденную картину испанского художника Пабло Пикассо стоимостью в десятки миллионов евро в ходе обысков по делу о торговле наркотиками, сообщил в субботу портал Actu17.
«
"Подлинное полотно Пабло Пикассо, оцениваемое в десятки миллионов евро, было обнаружено в понедельник, 15 июня, в ходе обысков, проводившихся в (департаменте – ред.) Валь-де-Марн в рамках расследования дела о наркоторговле", - говорится в сообщении.
В сообщении не уточняется, о какой именно картине идет речь, однако сообщается, что она была ранее украдена из хранилища в Париже. В ходе обысков полиция также обнаружила около 20 килограммов гашиша, одежду известных брендов на сотни тысяч евро и еще 7 тысяч евро наличными, пишет Actu17.
Местная прокуратура начала расследование, шесть человек уже были задержаны. Как сообщает газета Parisien, один из злоумышленников работал в хранилище и в течение нескольких недель похищал оттуда ценности, среди которых и оказалась эта картина.
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