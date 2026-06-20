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Фицо заявил, что не упустит возможности диалога с Путиным - РИА Новости, 20.06.2026
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22:07 20.06.2026
Фицо заявил, что не упустит возможности диалога с Путиным

Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с Путиным

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с Путиным.
  • Фицо подчеркнул, что является сторонником диалога и с Владимиром Зеленским, а также отметил, что у ЕС есть инструменты для влияния на украинское политическое руководство.
БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Не упущу ни одной возможности вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
Словацкий премьер подчеркнул, что является сторонником диалога и готов вести его и с Владимиром Зеленским, несмотря на то, что по многим темам их мнения отличаются.
"У Европейского союза есть очень сильные инструменты для того, чтобы позитивно и с уважением к интересам Украины влиять на поведение и решение украинского политического руководства", - заключил Фицо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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