СМИ: финский премьер осадил латышского коллегу из-за слов о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией.
- Орпо считает, что важно поддерживать открытый дипломатический канал с Россией, несмотря на критику в адрес Кошты.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией, пишет финская газета Helsingin Sanomat.
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"Я понимаю критику (Кошты. — Прим. ред.), но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал", — сказал Орпо, комментируя критику Кулбергса.
По словам Орпо, он получил информацию о разговоре Кошты с российской стороной уже постфактум, однако подчеркнул, что глава Евросовета заверил его, что никаких конкретных переговоров не проводилось.
"Мы не заманиваем Россию за стол переговоров, и не Европе решать, начинать ли переговоры", — подытожил политик.
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Ранее издание Politico сообщало, что Париж и Берлин выступил против контактов в таком формате. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.