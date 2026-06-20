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СМИ: финский премьер осадил латышского коллегу из-за слов о России - РИА Новости, 20.06.2026
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06:47 20.06.2026
СМИ: финский премьер осадил латышского коллегу из-за слов о России

HS: премьер Финляндии Орпо защитил позицию Кошты по диалогу с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией.
  • Орпо считает, что важно поддерживать открытый дипломатический канал с Россией, несмотря на критику в адрес Кошты.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией, пишет финская газета Helsingin Sanomat.
Выступая перед журналистами, Орпо отказался критиковать Кошту и заочно оспорил слова выступавшего до него Кулбергса о якобы ненужности поддержания дипломатических каналов с Россией.
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"Я понимаю критику (Кошты. — Прим. ред.), но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал", — сказал Орпо, комментируя критику Кулбергса.
По словам Орпо, он получил информацию о разговоре Кошты с российской стороной уже постфактум, однако подчеркнул, что глава Евросовета заверил его, что никаких конкретных переговоров не проводилось.
"Мы не заманиваем Россию за стол переговоров, и не Европе решать, начинать ли переговоры", — подытожил политик.
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Вчера агентство Bloomberg сообщило, что главе Евросовета Антониу Коште пришлось оправдываться перед лидерами ЕС за попытки установить контакты с Москвой.
Ранее издание Politico сообщало, что Париж и Берлин выступил против контактов в таком формате. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, и когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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