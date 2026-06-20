Австрийский космонавт рассказал, как впервые увидел Землю из космоса

"И я уже смог распознать: да, это Австрия, вот этот регион. Это было очень необычно. Ну и как это описать… трудно передать словами. Видишь Землю с расстояния - это не так уж и высоко, около 500 километров, но обзор огромный. Ты видишь большие участки поверхности и всю красоту планеты. Наблюдаешь восходы и закаты. И всегда видно атмосферу - очень тонкий слой", - добавил собеседник агентства.