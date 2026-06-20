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Австрийский космонавт рассказал, как впервые увидел Землю из космоса - РИА Новости, 20.06.2026
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15:02 20.06.2026
Австрийский космонавт рассказал, как впервые увидел Землю из космоса

Австрийский космонавт Фибек рассказал, как впервые увидел Землю из космоса

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек рассказал о своем первом впечатлении от вида Земли из космоса.
  • Он отметил, что, несмотря на предупреждения о «космической болезни», сложно удержаться от взгляда в иллюминатор.
  • Фибек подчеркнул, что вид Земли с высоты около 500 километров производит сильное впечатление и позволяет наблюдать за восходами, закатами и атмосферой планеты.
ВЕНА, 20 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, как впервые увидел Землю из космоса.
"Коллеги обычно предупреждают: не стоит сразу смотреть в иллюминатор, потому что корабль вращается, и это может вызвать тошноту. Есть так называемая "космическая болезнь", когда из-за невесомости людям становится плохо. Но, конечно, из любопытства все равно немного смотришь, и это производит очень сильное впечатление. Первые моменты, когда видишь Землю, ее кривизну, огромные пространства… это действительно впечатляет", - сказал он.
Космонавт вспомнил, как он довольно быстро пролетел над Австрией.
"И я уже смог распознать: да, это Австрия, вот этот регион. Это было очень необычно. Ну и как это описать… трудно передать словами. Видишь Землю с расстояния - это не так уж и высоко, около 500 километров, но обзор огромный. Ты видишь большие участки поверхности и всю красоту планеты. Наблюдаешь восходы и закаты. И всегда видно атмосферу - очень тонкий слой", - добавил собеседник агентства.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
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