Рейтинг@Mail.ru
В Эдинбурге пять человек пострадали в ходе нападений на мусульман - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 20.06.2026
В Эдинбурге пять человек пострадали в ходе нападений на мусульман

В Эдинбурге пять человек пострадали в ходе серий нападений на мусульман

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭдинбург
Эдинбург - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Эдинбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эдинбурге произошла серия нападений на мусульман.
  • Пятеро мужчин получили травмы, троим потребовалась госпитализация, но жизни пострадавших не находятся под угрозой.
  • Задержан 36-летний шотландец, в расследовании участвует контртеррористическая полиция.
ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе серии нападений на мусульман в шотландском Эдинбурге, сообщила в субботу полиция Шотландии.
Ранее Шотландская ассоциация мечетей (Scottish Association of Mosques, SAM) заявила, что несколько членов мусульманской общины Шотландии пострадали во время серии нападений в Эдинбурге.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети
23 февраля, 18:25
"Пятеро мужчин, двое в возрасте 22 лет и еще три мужчины в возрасте 24, 27 и 39 лет, получили различные травмы, троим потребовалась госпитализация, однако ни одна из травм не представляет угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что в связи с инцидентами задержан 36-летний шотландец. В расследовании происшествия участвует контртеррористическая полиция.
"В Шотландии нет места расизму или ненависти на религиозной почве… Продолжается масштабная работа по установлению всех обстоятельств случившегося", - заявила помощник главного констебля Катриона Пэтон.
Полицейские на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались
2 октября 2025, 14:20
 
В миреШотландияЭдинбург (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала