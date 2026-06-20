В Эдинбурге пять человек пострадали в ходе нападений на мусульман

Краткий пересказ от РИА ИИ В Эдинбурге произошла серия нападений на мусульман.

Пятеро мужчин получили травмы, троим потребовалась госпитализация, но жизни пострадавших не находятся под угрозой.

Задержан 36-летний шотландец, в расследовании участвует контртеррористическая полиция.

ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе серии нападений на мусульман в шотландском Эдинбурге, сообщила в субботу полиция Шотландии.

Ранее Шотландская ассоциация мечетей (Scottish Association of Mosques, SAM) заявила, что несколько членов мусульманской общины Шотландии пострадали во время серии нападений в Эдинбурге

"Пятеро мужчин, двое в возрасте 22 лет и еще три мужчины в возрасте 24, 27 и 39 лет, получили различные травмы, троим потребовалась госпитализация, однако ни одна из травм не представляет угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что в связи с инцидентами задержан 36-летний шотландец. В расследовании происшествия участвует контртеррористическая полиция.