В Эдинбурге пять человек пострадали в ходе нападений на мусульман

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эдинбурге произошла серия нападений на мусульман.
- Пятеро мужчин получили травмы, троим потребовалась госпитализация, но жизни пострадавших не находятся под угрозой.
- Задержан 36-летний шотландец, в расследовании участвует контртеррористическая полиция.
ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в ходе серии нападений на мусульман в шотландском Эдинбурге, сообщила в субботу полиция Шотландии.
"Пятеро мужчин, двое в возрасте 22 лет и еще три мужчины в возрасте 24, 27 и 39 лет, получили различные травмы, троим потребовалась госпитализация, однако ни одна из травм не представляет угрозы для жизни", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что в связи с инцидентами задержан 36-летний шотландец. В расследовании происшествия участвует контртеррористическая полиция.
"В Шотландии нет места расизму или ненависти на религиозной почве… Продолжается масштабная работа по установлению всех обстоятельств случившегося", - заявила помощник главного констебля Катриона Пэтон.
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2 октября 2025, 14:20