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В Москве ограничат движение ряда улиц в ночь на воскресение - РИА Новости, 20.06.2026
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00:25 20.06.2026
В Москве ограничат движение ряда улиц в ночь на воскресение

В Москве ограничат движение ряда улиц в ночь на воскресение из-за забега

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С субботы на воскресенье в центре Москвы ограничат движение из-за ночного забега.
  • Перекрытие дорог затронет Университетскую площадь, Тестовскую улицу, Пресненскую, Краснопресненскую и Смоленскую набережные, а также другие улицы и набережные.
  • Парковка будет запрещена на участках временных ограничений с 00:01 субботы и до окончания мероприятия.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы ограничат с субботы на воскресенье в связи с проведением ночного забега.
Так, с 00.01 четверга до 12.00 воскресенья проезд будет недоступен на Университетской площади от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского в обоих направлениях. С 15.00 субботы до 02.00 воскресенья перекроют движение на Тестовской улице от 1-го Красногвардейского проезда до Пресненской набережной, на Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной, а также на Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Смоленской набережной.
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Кроме того, с 20.00 субботы до 02.00 воскресенья нельзя будет проехать по Шелепихинской набережной от улицы Эрисмана до Тестовской улицы. До 00.50 воскресенья закроют участок улицы 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, также до 01.00 нельзя будет проехать по Смоленской набережной от Краснопресненской набережной до Бородинского моста, по Бородинскому мосту от Смоленской улицы до Большой Дорогомиловской улицы при движении в сторону области, а также на Большой Дорогомиловской улице от Бородинского моста до 1-й Бородинской улицы при движении в сторону области.
Помимо этого, до 01.20 воскресенья будет временно закрыто движение по набережной Тараса Шевченко от Бородинского до Новоарбатского моста, до 01.30 на Бережковской набережной от Бородинского моста до Воробьевского шоссе и до 01.40 на Воробьевском шоссе от Бережковской набережной до улицы Косыгина. До 02.00 также ограничат движение на участке улицы Косыгина от Воробьевского шоссе до Мичуринского проспекта при движении в сторону Воробьевского шоссе и на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до Университетской площади в обоих направлениях.
Также с 21.00 субботы до 02.00 воскресенья нельзя будет проехать по одной полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади при движении в сторону Мичуринского проспекта. Парковка будет запрещена на участках временных ограничений с 00.01 субботы и до окончания мероприятия.
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