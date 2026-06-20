Дугласс обновила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кейт Дугласс обновила мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.
- Спортсменка преодолела дистанцию за 23,59 секунды на турнире в Индианаполисе.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка американка Кейт Дугласс обновила мировой рекорд в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.
Спортсменка преодолела дистанцию за 23,59 секунды на турнире в Индианаполисе, побив рекорд Сары Шестрем (23,61), который шведка установила на чемпионате мира в июле 2023 года.
Дугласс 24 года, она является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Париже, в активе спортсменки также два серебра и бронза на турнире. Американка завоевала 7 золотых медалей чемпионата мира, спортсменка 11 раз становилась победительницей мировых первенств на короткой воде.
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