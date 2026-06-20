В Новгородской области подростки на питбайке получили тяжелые ожоги в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Буреги Старорусского округа 17-летний парень и 16-летняя девушка на питбайке столкнулись с автомобилем Toyota Camry.
- В результате ДТП несовершеннолетние получили тяжелые ожоги и были госпитализированы.
- Прокуратура области организовала проверку и оценит качество содержания дорожного покрытия и обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Подростки на питбайке после столкновения с автомобилем в Новгородской области получили тяжелые ожоги и госпитализированы в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что в субботу в деревне Буреги Старорусского округа 17-летний парень с 16-летней девушкой-пассажиркой ехали по проезжей части на питбайке. Они выехали на встречную полосу движения и столкнулись с легковым автомобилем Toyota Camry. От удара питбайк загорелся.
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"В результате ДТП несовершеннолетние получили тяжелые ожоги, доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Прокуратура области по поручению исполняющего обязанности прокурора области Павла Россоловского организовала проверку",- говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура региона оценит качество содержания дорожного покрытия подрядной организацией и обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему подростку.
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