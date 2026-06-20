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В Новгородской области подростки на питбайке получили тяжелые ожоги в ДТП - РИА Новости, 20.06.2026
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21:02 20.06.2026
В Новгородской области подростки на питбайке получили тяжелые ожоги в ДТП

В Новгородской области подростки на питбайке получили тяжелые ожоги, попав в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Буреги Старорусского округа 17-летний парень и 16-летняя девушка на питбайке столкнулись с автомобилем Toyota Camry.
  • В результате ДТП несовершеннолетние получили тяжелые ожоги и были госпитализированы.
  • Прокуратура области организовала проверку и оценит качество содержания дорожного покрытия и обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Подростки на питбайке после столкновения с автомобилем в Новгородской области получили тяжелые ожоги и госпитализированы в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что в субботу в деревне Буреги Старорусского округа 17-летний парень с 16-летней девушкой-пассажиркой ехали по проезжей части на питбайке. Они выехали на встречную полосу движения и столкнулись с легковым автомобилем Toyota Camry. От удара питбайк загорелся.
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"В результате ДТП несовершеннолетние получили тяжелые ожоги, доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Прокуратура области по поручению исполняющего обязанности прокурора области Павла Россоловского организовала проверку",- говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура региона оценит качество содержания дорожного покрытия подрядной организацией и обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему подростку.
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