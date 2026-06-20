На Ставрополье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

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"Сегодня в Изобильненском округе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, осуществлявшего частную перевозку по маршруту Изобильный - Ставрополь. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением. Он погиб. Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний", - написал он в своем канале на платформе "Макс".