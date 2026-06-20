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На Ставрополье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.06.2026
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14:08 20.06.2026 (обновлено: 14:15 20.06.2026)
На Ставрополье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб, 9 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Ставропольском крае
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Ставропольском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставропольском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
  • Один человек погиб.
  • Девять пострадавших доставили в Изобильненскую районную больницу.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, девять пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
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"Сегодня в Изобильненском округе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, осуществлявшего частную перевозку по маршруту Изобильный - Ставрополь. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением. Он погиб. Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, губернатор отметил, что все пострадавшие доставлены в Изобильненскую районную больницу. Ситуация находится на контроле краевого минздрава.
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