На Ставрополье один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставропольском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
- Один человек погиб.
- Девять пострадавших доставили в Изобильненскую районную больницу.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Один человек погиб, девять пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
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"Сегодня в Изобильненском округе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, осуществлявшего частную перевозку по маршруту Изобильный - Ставрополь. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением. Он погиб. Пострадали девять пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, губернатор отметил, что все пострадавшие доставлены в Изобильненскую районную больницу. Ситуация находится на контроле краевого минздрава.
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