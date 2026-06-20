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В Забайкалье в ДТП погиб один человек - РИА Новости, 20.06.2026
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08:06 20.06.2026 (обновлено: 12:15 20.06.2026)
В Забайкалье в ДТП погиб один человек

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Забайкалье

© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья/TelegramПоследствия ДТП в Забайкалье
Последствия ДТП в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья/Telegram
Последствия ДТП в Забайкалье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье в поселке Чернышевск произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля Toyota Duet.
  • Один человек погиб, двое пострадали.
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали после ДТП в Забайкалье, где опрокинулся автомобиль, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ГАИ, авария произошла в субботу ночью в забайкальском поселке Чернышевск: предварительно, водитель Toyota Duet не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия... 36-летняя женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Также в Чернышевскую Центральную районную больницу доставлены: мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавшие - жители посёлка Чернышевск, добавили в ГАИ.
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