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Сборные Кот-д'Ивуара и Германии назвали составы на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
22:00 20.06.2026 (обновлено: 23:06 20.06.2026)
Сборные Кот-д'Ивуара и Германии назвали составы на матч ЧМ

Диалло вошел в стартовый состав сборной Кот-д'Ивуара на матч ЧМ с немцами

© Фото : пресс-служба Сборной Кот д'ИвуараСборная Кот д'Ивуара
Сборная Кот д'Ивуара - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : пресс-служба Сборной Кот д'Ивуара
Сборная Кот д'Ивуара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Амад Диалло выйдет в стартовом составе сборной Кот-д'Ивуара на матч чемпионата мира против Германии.
  • Главный тренер ивуарийцев Эмерс Фаэ сделал пять изменений в стартовом составе по сравнению с первым матчем.
  • Матч второго тура группы Е между Германией и Кот-д'Ивуаром пройдет в Торонто, начало — 23:00 мск.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Нападающий Амад Диалло выйдет в стартовом составе сборной Кот-д'Ивуара на матч чемпионата мира против команды Германии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Первый матч на турнире нападающий "Манчестер Юнайтед" начал в запасе, он вышел на замену во втором тайме и забил победный гол в ворота эквадорцев (1:0). По сравнению с первым матчем главный тренер ивуарийцев Эмерс Фаэ сделал пять изменений в стартовом составе.
Полностью состав сборной Кот-д'Ивуара выглядит следующим образом: Яхья Фофана (вратарь), Гислен Конан, Вильфрид Синго, Одилон Коссуну, Эмманюэль Агбаду, Франк Кессье (капитан), Ибраим Сангаре, Крист Инао Улаи, Ян Дьоманде, Анж-Йоан Бонни.
Стартовый состав сборной Германии не претерпел изменений после первого матча с командой Кюрасао (7:1): Мануэль Нойер (вратарь), Джонатан Та, Йозуа Киммих (капитан), Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун, Александар Павлович, Джамал Мусиала, Флориан Вирц, Лерой Сане, Феликс Нмеча, Кай Хаверц.
Матч второго тура группы Е Германия - Кот-д'Ивуар пройдет в Торонто, начало - 23:00 мск.
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