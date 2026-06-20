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Власти Черниговской области организовали схему легализации дезертиров ВСУ - РИА Новости, 20.06.2026
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Власти Черниговской области организовали схему легализации дезертиров ВСУ

РИА Новости: в Черниговской области создали схему легализации дезертиров ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области местные власти организовали систему оказания незаконных услуг для уклонистов и военнослужащих, самовольно оставивших подразделения ВСУ.
  • Помощники ректора Черниговского национального университета фиктивно оформляли людям возможность легализации в правовом пространстве Украины за взятки.
  • В связи с увеличением числа уклонистов и дезертиров в Черниговскую область перебрасываются дополнительные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"*.
МОСКВА, 20 июн— РИА Новости. Местные власти Черниговской области организовали систему оказания незаконных услуг для уклонистов и военнослужащих, самовольно оставивших подразделения ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на фоне роста числа дезертиров в регионе отдельные представители местных элит и связанных с ними структур наладили механизм легализации таких граждан за денежное вознаграждение.
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Черниговской области продолжает увеличиваться количество дезертиров. Местные власти организовали "бизнес" на оказании "услуг" для уклонистов и украинцев, сбежавших из подразделений ВСУ", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, помощники ректора Черниговского национального университета за взятки фиктивно оформляли людям возможность легализации в правовом пространстве Украины.
Как утверждают в российских силовых структурах, увеличение числа уклонистов и дезертиров вызывает обеспокоенность украинского командования. В связи с этим в Черниговскую область перебрасываются дополнительные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"*, включая 21-й батальон специального назначения.
"В задачи украинских националистов также будет входить "воспитание" отказников в подразделениях ВСУ", - добавил он.
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