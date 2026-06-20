Аналитик дала совет, в чем хранить сбережения

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова рекомендует распределять накопления между несколькими инструментами, а не хранить все сбережения в краткосрочных вкладах.

Средняя ставка по депозитам за последние полгода снизилась с 11,1 % до 10,2 % годовых, а максимальные ставки — сразу на 2 п. п.

Ожидается, что к концу года доходность вкладов сроком до полугода может закрепиться в диапазоне 9–11 % годовых, а по депозитам сроком от одного года ставки, вероятно, опустятся ниже 8 %.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Хранить все сбережения только в краткосрочных вкладах не стоит, лучше положить часть денег на более длинные сроки, вложиться в облигации, металлы, купить иностранную валюту, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

Хранить все средства только в краткосрочных вкладах в текущих условиях становится менее эффективно, отметила аналитик. Наиболее рациональной стратегией, по ее словам, становится распределение накоплений между несколькими инструментами.

"Например, часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть - фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться. Дополнительно пользователи все чаще рассматривают облигации, металлы и покупку иностранной валюты как элементы диверсификации накоплений", - сказала она.

По данным " Банки.ру ", средняя ставка по депозитам за последние полгода снизилась с 11,1% до 10,2% годовых, а максимальные ставки - сразу на 2 п.п. Сильнее всего, как уточнила Солдатенкова , просели короткие вклады: доходность по трехмесячным депозитам снизилась на 1,3 п.п., а по полугодовым - на 1,1 п.п.

Аналитик обратила внимание, что одновременно снижается и общий интерес пользователей к вкладам. В первом квартале спрос на онлайн-вклады оказался практически в два раза ниже, чем годом ранее, когда на рынке наблюдались пиковые ставки, указала она. В апреле спрос дополнительно снизился на 9% к марту и на 36% в годовом выражении, уточнила аналитик.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы ставки продолжат постепенно снижаться. По нашему прогнозу, к концу года доходность вкладов сроком до полугода может закрепиться в диапазоне 9-11% годовых, а по депозитам сроком от одного года ставки, вероятно, опустятся ниже 8%", - добавила она.

При этом, по словам аналитика, даже после снижения доходности депозиты остаются одним из самых понятных и низкорисковых инструментов сохранения средств. Ставки по-прежнему превышают официальный уровень инфляции, а сами вклады защищены системой страхования, указала Солдатенкова.