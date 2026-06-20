СК проверит информацию об избиении женщины бывшим мужем в СИЗО в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению о причинении телесных повреждений женщине.
- Она содержится под стражей в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку в связи с информацией о причинении бывшим мужем телесных повреждений женщине, которая позднее была помещена в СИЗО в дагестанском Хасавюрте по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
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“Проводится процессуальная проверка по сообщению о причинении телесных повреждений женщине… В ходе мониторинга социальных сетей и сети интернет выявлены публикации, содержащие сведения о том, что женщина подвергалась противоправным действиям со стороны бывшего супруга. Согласно размещенной информации, женщина в настоящее время содержится под стражей в следственном изоляторе по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере”, – говорится в сообщении.
Хасавюртовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Отмечается, что в ходе проверки будут установлены и опрошены люди, обладающие значимой для следствия информацией, истребованы необходимые материалы и выполнены иные процессуальные действия.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил РИА Новости, что комиссия ОНК Дагестана посетила СИЗО-3 в Хасавюрте по обращению родственников 39-летней Джамили Гаруновой. Он рассказал, что арестованная четыре месяца находится в изоляторе, хотя она на шестом месяце беременности. Женщину обвиняют в мошенничестве, а дело было возбуждено в Хасавюрте, хотя сама она – жительница Махачкалы.
По словам Хадулаева, ОНК готовит заключение прокурору республики о посещении СИЗО с просьбой беспристрастно разобраться в этом деле. В пресс-службе УФСИН России по Дагестану сообщили РИА Новости, что жалоб у женщины на условия содержания и отношение со стороны сотрудников изолятора нет.
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29 ноября 2025, 00:00