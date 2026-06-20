СК проверит информацию об избиении женщины бывшим мужем в СИЗО в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку в связи с информацией о причинении бывшим мужем телесных повреждений женщине, которая позднее была помещена в СИЗО в дагестанском Хасавюрте по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По словам Хадулаева, ОНК готовит заключение прокурору республики о посещении СИЗО с просьбой беспристрастно разобраться в этом деле. В пресс-службе УФСИН России по Дагестану сообщили РИА Новости, что жалоб у женщины на условия содержания и отношение со стороны сотрудников изолятора нет.