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В Дагестане завершили обследование пострадавших от паводка территорий - РИА Новости, 20.06.2026
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00:36 20.06.2026
В Дагестане завершили обследование пострадавших от паводка территорий

Файзуллин: обследование пострадавших от паводка территорий Дагестана завершилось

© РИА Новости / Мария МарикянСотрудник МЧС проверяет уровень воды
Сотрудник МЧС проверяет уровень воды - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Сотрудник МЧС проверяет уровень воды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Дагестана с федеральной поддержкой завершили обследования пострадавших от паводка территорий.
  • Пострадавшим жителям начали выплачивать компенсации.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Дагестана с федеральной поддержкой завершили все обследования пострадавших от паводка территорий республики, сообщил РИА Новости министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
"Можно сказать, что местные власти вместе с методической поддержкой федеральных органов власти завершили все обследования. Это школы, садики, оползневые процессы, дамбы и так далее. Вот эта работа закончена. Идут выплаты людям, которые пострадали", - сказал РИА Новости министр.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов было эвакуировано более 11 тысяч человек.
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Республика ДагестанРоссияИрек Файзуллин
 
 
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