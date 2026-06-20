В Дагестане завершили обследование пострадавших от паводка территорий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Дагестана с федеральной поддержкой завершили обследования пострадавших от паводка территорий.
- Пострадавшим жителям начали выплачивать компенсации.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти Дагестана с федеральной поддержкой завершили все обследования пострадавших от паводка территорий республики, сообщил РИА Новости министр строительства РФ Ирек Файзуллин.
"Можно сказать, что местные власти вместе с методической поддержкой федеральных органов власти завершили все обследования. Это школы, садики, оползневые процессы, дамбы и так далее. Вот эта работа закончена. Идут выплаты людям, которые пострадали", - сказал РИА Новости министр.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов было эвакуировано более 11 тысяч человек.