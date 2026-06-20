В Дагестане завершили обследование пострадавших от паводка территорий

"Можно сказать, что местные власти вместе с методической поддержкой федеральных органов власти завершили все обследования. Это школы, садики, оползневые процессы, дамбы и так далее. Вот эта работа закончена. Идут выплаты людям, которые пострадали", - сказал РИА Новости министр.