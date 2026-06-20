В Минпросвещения рассказали, сколько нужно читать школьникам

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Школьникам рекомендовано проводить за чтением книг из списка литературы на лето не более часа в день в первом классе и не более 3,5 часов в старших классах, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин.