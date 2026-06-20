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В Минпросвещения рассказали, сколько нужно читать школьникам - РИА Новости, 20.06.2026
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16:54 20.06.2026
В Минпросвещения рассказали, сколько нужно читать школьникам

РИА Новости: первоклассникам надо проводить за чтением книг не более часа в день

© Fotolia / monticelllloКнига
Книга - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Fotolia / monticellllo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьникам рекомендовано проводить за чтением книг из списка литературы на лето не более часа в день в первом классе и не более 3,5 часов в старших классах.
  • Суммарное дневное время чтения не должно превышать нормы по выполнению домашних заданий, указанные в СанПиН, с обязательными перерывами на 15–20 минут каждые 40–45 минут чтения.
  • В перерывы между чтением предпочтительно проводить небольшую физическую разминку на 1–3 минуты.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Школьникам рекомендовано проводить за чтением книг из списка литературы на лето не более часа в день в первом классе и не более 3,5 часов в старших классах, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин.
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"Рекомендуется не допускать превышения суммарного дневного времени чтения для школьников свыше предложенных в СанПиН норм по выполнению обучающимися домашних заданий - в 1-м классе выполнение не более 1 часа, во 2-3-х классах - не более 1,5 часов, в 4-5-х классах - не более 2, в 6-8-х классах - не более 2,5, в 9-11-х классах - не более 3,5 - обязательно делая перерывы на 15-20 минут каждые 40-45 минут чтения", - сказал Володин.
Он отметил, что в перерывы предпочтительно проводить небольшую физическую разминку на 1-3 минуты.
Володин напомнил, что школьникам на период летних каникул предоставляют список литературы для самостоятельного чтения. При этом список носит рекомендательный и часто индивидуальный характер.
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