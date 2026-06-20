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Тренер "Универсидад де Чили" перенес сердечный приступ после матча - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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14:18 20.06.2026
Тренер "Универсидад де Чили" перенес сердечный приступ после матча

Тренер «Универсидад де Чили» Гаго перенес сердечный приступ после матча

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбольные мячи
Футбольные мячи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер чилийского футбольного клуба «Универсидад де Чили» аргентинец Фернандо Гаго перенес сердечный приступ после матча.
  • Состояние Фернандо Гаго хорошее, за ним наблюдают врачи клуба.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главный тренер чилийского футбольного клуба "Универсидад де Чили" аргентинец Фернандо Гаго перенес сердечный приступ после матча, сообщает Mundo Deportivo.
В пятницу "Универсидад де Чили" обыграл "О'Хиггинс" со счетом 2:0 в матче 15-го тура чемпионата Чили. По данным источника, по ходу пресс-конференции после игры лицо Гаго исказилось от боли, он выпил воды и покинул зал с журналистами. Отмечается, что ночью тренера доставили в больницу и прооперировали.
"Мы хотели бы сообщить вам, что наш главный тренер, Фернандо Гаго, проходит серию кардиологических обследований и сегодня не будет проводить тренировку. Состояние Фернандо Гаго хорошее, за ним наблюдают наши врачи", - говорится в заявлении клуба в соцсети X.
Гаго 40 лет, он является олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины. Ранее спортсмен выступал за аргентинские "Бока Хуниорс" и "Велес Сарсфилд", испанские "Реал" и "Валенсию" и итальянскую "Рому".
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