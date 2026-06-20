Тренер "Универсидад де Чили" перенес сердечный приступ после матча

"Мы хотели бы сообщить вам, что наш главный тренер, Фернандо Гаго, проходит серию кардиологических обследований и сегодня не будет проводить тренировку. Состояние Фернандо Гаго хорошее, за ним наблюдают наши врачи", - говорится в заявлении клуба в соцсети X.