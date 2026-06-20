Композитор Чайковский стал лауреатом премии "Золотая маска"

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Чайковский стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в специальной номинации "Маэстро".

Церемония вручения премии проходит в Омске.

Чайковский сообщил о подписании тройного договора о сотрудничестве между Союзом композиторов, СТД и Союзом художников.

ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Композитор, народный артист России Александр Чайковский стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в специальной номинации "Маэстро", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" проходит в Омске в субботу. Лауреата специальной номинации объявили на сцене церемонии награждения.

Получая награду, Чайковский поблагодарил организаторов и отметил работу жюри премии.

"Вообще мне нравится жюри этой "Золотой маски". Оставайтесь вот таким. Но вы зря смеетесь. Дело в том, что все это, все это цветочки, а ягоды же у нас будут впереди", — сказал композитор со сцены.

Он также сообщил о расширении сотрудничества между крупнейшими творческими объединениями страны.

"Вы даже не представляете, что будет с вами. Потому что мы, Союз композиторов с Владимиром Львовичем, СТД и Союзом художников подписали тройной договор о сотрудничестве. И теперь у нас пойдут плясать и лес, и горы. Поэтому спасибо огромное. Вперед, товарищи", — добавил Чайковский.

Александр Чайковский является одним из наиболее известных современных российских композиторов, автором опер, балетов, симфонических и камерных произведений. На протяжении многих лет он активно сотрудничает с музыкальными и театральными коллективами России , а его произведения входят в репертуар ведущих театров страны.

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.