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Композитор Чайковский стал лауреатом премии "Золотая маска" - РИА Новости, 20.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:12 20.06.2026 (обновлено: 19:30 20.06.2026)
Композитор Чайковский стал лауреатом премии "Золотая маска"

Чайковский стал лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Маэстро"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Чайковский
Композитор Александр Чайковский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Композитор Александр Чайковский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Чайковский стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в специальной номинации "Маэстро".
  • Церемония вручения премии проходит в Омске.
  • Чайковский сообщил о подписании тройного договора о сотрудничестве между Союзом композиторов, СТД и Союзом художников.
ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Композитор, народный артист России Александр Чайковский стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в специальной номинации "Маэстро", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" проходит в Омске в субботу. Лауреата специальной номинации объявили на сцене церемонии награждения.
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Получая награду, Чайковский поблагодарил организаторов и отметил работу жюри премии.
"Вообще мне нравится жюри этой "Золотой маски". Оставайтесь вот таким. Но вы зря смеетесь. Дело в том, что все это, все это цветочки, а ягоды же у нас будут впереди", — сказал композитор со сцены.
Он также сообщил о расширении сотрудничества между крупнейшими творческими объединениями страны.
"Вы даже не представляете, что будет с вами. Потому что мы, Союз композиторов с Владимиром Львовичем, СТД и Союзом художников подписали тройной договор о сотрудничестве. И теперь у нас пойдут плясать и лес, и горы. Поэтому спасибо огромное. Вперед, товарищи", — добавил Чайковский.
Александр Чайковский является одним из наиболее известных современных российских композиторов, автором опер, балетов, симфонических и камерных произведений. На протяжении многих лет он активно сотрудничает с музыкальными и театральными коллективами России, а его произведения входят в репертуар ведущих театров страны.
Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.
"Золотая маска" является одной из главных профессиональных театральных наград России. Ежегодно в рамках фестиваля на различных площадках страны демонстрируются спектакли-номинанты, а победителей определяет жюри, сформированное из ведущих деятелей театрального искусства. В 2025 году премия перешла на новую систему определения лауреатов, предусматривающую возможность присуждения награды нескольким участникам в одной номинации.
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