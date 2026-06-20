Чага: как собирать и заготавливать "березовый гриб"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Различные напитки, в составе которых используется чага — березовый гриб, последнее время все чаще можно встретить в магазинах и аптеках.
В чем же причина набирающей популярности продукта? Можно ли собрать и приготовить чагу самому?
Официальное название чаги — трутовик косотрубчатый. Он относится к семейству Гименохетовых, классу Базидиальные грибы. Внешне это твердые крупные наросты на деревьях, имеющие овальную или круглую форму. Сверху чага темная, практически черная и похожа на обугленную древесину. Внутри — темно-коричневая с желтыми прожилками в основании.
Лекарственные свойства чаги издавна известны в народной медицине Урала, Сибири, северных районов европейской территории России. Традиционно она использовалась:
- при лечении туберкулеза;
- при лечении раковых заболеваний легких, печени и желудочно-кишечного тракта;
- в качестве обезболивающего;
- в качестве противовоспалительного средства.
Лекарственное сырье под названием "чага" вошло в Государственную фармакопею СССР в начале 1960-х годов как тонизирующее и профилактическое средство, рекомендованное к применению при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
В данном статусе препараты чаги — измельченное грибное сырье и препарат "Бефунгин" — существуют и сегодня.
- витамин D;
- калий;
- кальций;
- железо;
- цинк.
Чагу можно собрать самому. Лучше всего искать гриб в березовых рощах. Особенно ценными считаются те, что растут близко друг к другу.
На качество чаги сильно влияет возраст — старая чага теряет свои полезные свойства. Определить возраст можно:
- по цвету мякоти — чем старше гриб, тем она темнее;
- по прочности — взрослый экземпляр легко разрушается под давлением.
Процесс сбора весьма трудоемкий, он требует не только больших усилий, но и много времени:
- обнаружить гриб;
- использовать толстый нож или небольшой топорик;
- срезать гриб параллельно дереву (как можно ближе к основанию);
- место среза присыпать землей.
Заготовка чаги заключается в ее сушке. Лучше всего это делать в специальной электросушилке. Если такой нет, можно воспользоваться и обычной духовкой:
- разогреть ее до 50 градусов;
- разрезать чагу на равные кусочки;
- разложить их на противне;
- поместить в духовой шкаф на 8-10 часов.
Также сушить гриб можно в естественных условиях — в темном теплом помещении. Но в этом случае ждать результата придется довольно долго — от пяти до 14 дней.