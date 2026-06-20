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Чага: как собирать и заготавливать "березовый гриб" - РИА Новости, 20.06.2026
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09:13 20.06.2026

Чага: как собирать и заготавливать "березовый гриб"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрибник в лесу
Грибник в лесу - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Грибник в лесу
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Различные напитки, в составе которых используется чага — березовый гриб, последнее время все чаще можно встретить в магазинах и аптеках.
В чем же причина набирающей популярности продукта? Можно ли собрать и приготовить чагу самому?
Официальное название чаги — трутовик косотрубчатый. Он относится к семейству Гименохетовых, классу Базидиальные грибы. Внешне это твердые крупные наросты на деревьях, имеющие овальную или круглую форму. Сверху чага темная, практически черная и похожа на обугленную древесину. Внутри — темно-коричневая с желтыми прожилками в основании.
Лекарственные свойства чаги издавна известны в народной медицине Урала, Сибири, северных районов европейской территории России. Традиционно она использовалась:
  • при лечении туберкулеза;
  • при лечении раковых заболеваний легких, печени и желудочно-кишечного тракта;
  • в качестве обезболивающего;
  • в качестве противовоспалительного средства.
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Рязанская область.Чага.Гриб чага
Гриб чага - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Рязанская область.Чага.
Гриб чага
Лекарственное сырье под названием "чага" вошло в Государственную фармакопею СССР в начале 1960-х годов как тонизирующее и профилактическое средство, рекомендованное к применению при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
В данном статусе препараты чаги — измельченное грибное сырье и препарат "Бефунгин" — существуют и сегодня.
На Западе интерес к чаге возник после издания в конце 1960-х благодаря роману Александра Солженицына "Раковый корпус", где автор упоминает лечебные свойства чаги. Сейчас же о березовом грибе пишут во всем мире. Например, диетолог Джоан Уошберн отмечает, что в чаге содержатся:
  • витамин D;
  • калий;
  • кальций;
  • железо;
  • цинк.
Чагу можно собрать самому. Лучше всего искать гриб в березовых рощах. Особенно ценными считаются те, что растут близко друг к другу.
На качество чаги сильно влияет возраст — старая чага теряет свои полезные свойства. Определить возраст можно:
  • по цвету мякоти — чем старше гриб, тем она темнее;
  • по прочности — взрослый экземпляр легко разрушается под давлением.
CC BY-SA 3.0 / Tocekas / Гриб Inonotus obliquus
Гриб Inonotus obliquus - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Tocekas /
Гриб Inonotus obliquus
Процесс сбора весьма трудоемкий, он требует не только больших усилий, но и много времени:
  • обнаружить гриб;
  • использовать толстый нож или небольшой топорик;
  • срезать гриб параллельно дереву (как можно ближе к основанию);
  • место среза присыпать землей.
Заготовка чаги заключается в ее сушке. Лучше всего это делать в специальной электросушилке. Если такой нет, можно воспользоваться и обычной духовкой:
  • разогреть ее до 50 градусов;
  • разрезать чагу на равные кусочки;
  • разложить их на противне;
  • поместить в духовой шкаф на 8-10 часов.
Также сушить гриб можно в естественных условиях — в темном теплом помещении. Но в этом случае ждать результата придется довольно долго — от пяти до 14 дней.
 
 
 
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