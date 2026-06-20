Чага: как собирать и заготавливать "березовый гриб"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Различные напитки, в составе которых используется чага — березовый гриб, последнее время все чаще можно встретить в магазинах и аптеках.

В чем же причина набирающей популярности продукта? Можно ли собрать и приготовить чагу самому?

Официальное название чаги — трутовик косотрубчатый. Он относится к семейству Гименохетовых, классу Базидиальные грибы. Внешне это твердые крупные наросты на деревьях, имеющие овальную или круглую форму. Сверху чага темная, практически черная и похожа на обугленную древесину. Внутри — темно-коричневая с желтыми прожилками в основании.

Лекарственные свойства чаги издавна известны в народной медицине Урала, Сибири, северных районов европейской территории России. Традиционно она использовалась:

при лечении туберкулеза;

при лечении раковых заболеваний легких, печени и желудочно-кишечного тракта;

в качестве обезболивающего;

в качестве противовоспалительного средства.

Лекарственное сырье под названием "чага" вошло в Государственную фармакопею СССР в начале 1960-х годов как тонизирующее и профилактическое средство, рекомендованное к применению при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

В данном статусе препараты чаги — измельченное грибное сырье и препарат "Бефунгин" — существуют и сегодня.

На Западе интерес к чаге возник после издания в конце 1960-х благодаря роману Александра Солженицына "Раковый корпус", где автор упоминает лечебные свойства чаги. Сейчас же о березовом грибе пишут во всем мире. Например, диетолог Джоан Уошберн отмечает , что в чаге содержатся:

витамин D;

калий;

кальций;

железо;

цинк.

Чагу можно собрать самому. Лучше всего искать гриб в березовых рощах. Особенно ценными считаются те, что растут близко друг к другу.

На качество чаги сильно влияет возраст — старая чага теряет свои полезные свойства. Определить возраст можно:

по цвету мякоти — чем старше гриб, тем она темнее;

по прочности — взрослый экземпляр легко разрушается под давлением.

Процесс сбора весьма трудоемкий, он требует не только больших усилий, но и много времени:

обнаружить гриб;

использовать толстый нож или небольшой топорик;

срезать гриб параллельно дереву (как можно ближе к основанию);

место среза присыпать землей.

Заготовка чаги заключается в ее сушке. Лучше всего это делать в специальной электросушилке. Если такой нет, можно воспользоваться и обычной духовкой:

разогреть ее до 50 градусов;

разрезать чагу на равные кусочки;

разложить их на противне;

поместить в духовой шкаф на 8-10 часов.