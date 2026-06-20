Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отказался от награды Польши — Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".
- Буданов* назвал лишение Зеленского ордена недружественным шагом и пообещал от лица Украины "дать оценку" произошедшему.
- Посол Украины в Варшаве Василий Бондар также отказался от ордена "За заслуги перед Польшей", заявив о якобы несправедливости лишения Зеленского ордена польскими властями.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации нацистов, которую польская сторона резко осудила.
"Я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил президент Польши в прошлом году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова*.
Буданов* назвал лишение Зеленского польской награды недружественным шагом, а также упрекнул польские власти в попытке "указывать другим народа, как именно им учить собственную историю". От лица Украины он пообещал "дать оценку" произошедшему.
Чуть позже о своем отказе от польской госнаграды заявил украинский посол в Варшаве Василий Бондар. Утром в субботу на своей странице в социальной сети Facebook** Бондар написал, что отказывается от ордена "За заслуги перед Польшей", заявив о якобы несправедливости лишения Зеленского ордена польскими властями.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА*** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"*** отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вскоре заявил, что намерен вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Зеленского польской награды.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
*** Экстремистская организация, запрещенная в России.