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Буданов* отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена - РИА Новости, 20.06.2026
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09:02 20.06.2026 (обновлено: 10:49 20.06.2026)
Буданов* отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена

Буданов отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена Белого Орла

© СоцсетиКирилл Буданов* отказался от награды Польши
Кирилл Буданов* отказался от награды Польши - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Соцсети
Кирилл Буданов* отказался от награды Польши
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отказался от награды Польши — Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".
  • Буданов* назвал лишение Зеленского ордена недружественным шагом и пообещал от лица Украины "дать оценку" произошедшему.
  • Посол Украины в Варшаве Василий Бондар также отказался от ордена "За заслуги перед Польшей", заявив о якобы несправедливости лишения Зеленского ордена польскими властями.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации нацистов, которую польская сторона резко осудила.
"Я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил президент Польши в прошлом году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова*.
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Буданов* назвал лишение Зеленского польской награды недружественным шагом, а также упрекнул польские власти в попытке "указывать другим народа, как именно им учить собственную историю". От лица Украины он пообещал "дать оценку" произошедшему.
Чуть позже о своем отказе от польской госнаграды заявил украинский посол в Варшаве Василий Бондар. Утром в субботу на своей странице в социальной сети Facebook** Бондар написал, что отказывается от ордена "За заслуги перед Польшей", заявив о якобы несправедливости лишения Зеленского ордена польскими властями.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА*** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"*** отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вскоре заявил, что намерен вернуть полякам Командорский крест в ответ на лишение Зеленского польской награды.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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