Буданов* отказался от награды Польши, лишившей Зеленского ордена

Чуть позже о своем отказе от польской госнаграды заявил украинский посол в Варшаве Василий Бондар. Утром в субботу на своей странице в социальной сети Facebook** Бондар написал, что отказывается от ордена "За заслуги перед Польшей", заявив о якобы несправедливости лишения Зеленского ордена польскими властями.