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В Бразилии хакеры взломали систему службы оповещений - РИА Новости, 20.06.2026
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23:43 20.06.2026
В Бразилии хакеры взломали систему службы оповещений

Жителям Бразилии пришло сообщение со словом «мизантропия» из-за хакерской атаки

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкПанорама Рио-де-Жанейро
Панорама Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Панорама Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бразилии национальная служба гражданской обороны сообщила о возможной хакерской атаке на систему оповещений.
  • В ночь с пятницы на субботу жителям нескольких городов пришло сообщение с непонятным содержанием, в том числе со словом «мизантропия».
  • Национальная служба гражданской обороны отключила платформу и проводит работы по восстановлению системы оповещений.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителям нескольких городов Бразилии пришло сообщение от национальной службы гражданской обороны страны со словом "мизантропия" из-за возможной хакерской атаки, сообщает национальная служба гражданской обороны.
Как отмечается в сообщении ведомства в соцсети X, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Платформа, рассылающая оповещения службы гражданской обороны, была отключена после взлома, в результате которого в различные регионы страны было отправлено сообщение от неизвестного лица.
«
"Отправленное сообщение относилось к типу "чрезвычайная тревога" и содержало слово "мизантропия"... Вероятно, это хакерская атака", - говорится в публикации ведомства.
Национальная служба гражданской обороны добавила, что проводит работы по восстановлению системы оповещений.
Бразильский портал G1 уточняет, что странные текстовые и аудиосообщения от службы обороны получили жители столицы страны Бразилия, а также Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Куритиба и других городов. В некоторых оповещениях упоминалось "нападение инопланетян", также часть сообщений были написаны с ошибками.
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