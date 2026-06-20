В Бразилии хакеры взломали систему службы оповещений

"Отправленное сообщение относилось к типу "чрезвычайная тревога" и содержало слово "мизантропия"... Вероятно, это хакерская атака", - говорится в публикации ведомства.

Бразильский портал G1 уточняет, что странные текстовые и аудиосообщения от службы обороны получили жители столицы страны Бразилия, а также Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Куритиба и других городов. В некоторых оповещениях упоминалось "нападение инопланетян", также часть сообщений были написаны с ошибками.