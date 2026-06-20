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Над Брянской областью сбили 118 вражеских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2026
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09:29 20.06.2026
Над Брянской областью сбили 118 вражеских БПЛА

Над Брянской областью за сутки сбили 118 вражеских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Брянской области уничтожены 118 вражеских БПЛА.
  • В уничтожении беспилотников приняли участие подразделения ПВО.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уничтожены 118 вражеских БПЛА над территорией Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Ранее он сообщал об одном погибшем и пострадавшей женщине из-за атаки ВСУ на регион.
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"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожены 118 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в уничтожении беспилотников приняли участие подразделения ПВО, мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии.
Врио губернатора добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.
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БезопасностьБрянская областьЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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