ПВО ночью уничтожила 187 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 12 областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 19 июня т.г. до 7.00 мск 20 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского моря", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18