В Белоруссии рассказали о ребенке, пострадавшем от удара ВСУ под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребенок, прооперированный после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, находится в сознании и дышит самостоятельно.
- Состояние взрослого пациента стабильное, всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок, который был прооперирован в пятницу, находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщили в минздраве Белоруссии.
"Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии, - в удовлетворительном состоянии. Ребенок, прооперированный 19 июня, - в отделении реанимации, в сознании, дышит самостоятельно, с ним находится мама. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что состояние взрослого пациента стабильное, без изменений.
"Всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения", - подчеркнули в минздраве.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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