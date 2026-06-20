Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали о ребенке, пострадавшем от удара ВСУ под Брянском - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 20.06.2026
В Белоруссии рассказали о ребенке, пострадавшем от удара ВСУ под Брянском

Пострадавший в результате атаки ВСУ под Брянском ребенок находится в сознании

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребенок, прооперированный после атаки ВСУ на автобус в Брянской области, находится в сознании и дышит самостоятельно.
  • Состояние взрослого пациента стабильное, всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок, который был прооперирован в пятницу, находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщили в минздраве Белоруссии.
"Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии, - в удовлетворительном состоянии. Ребенок, прооперированный 19 июня, - в отделении реанимации, в сознании, дышит самостоятельно, с ним находится мама. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Шаг Британии против России озадачил журналиста
Вчера, 21:12
Отмечается, что состояние взрослого пациента стабильное, без изменений.
"Всем пострадавшим оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения", - подчеркнули в минздраве.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелоруссияБрянская областьГеленджикЕгор КовальчукВладимир ПутинМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала