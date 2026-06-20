В Белоруссии рассказали о ребенке, пострадавшем от удара ВСУ под Брянском

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Пострадавший в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок, который был прооперирован в пятницу, находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщили в минздраве Белоруссии.