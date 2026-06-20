Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения в ТЦ в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре молодой человек напал с ножом на посетителей торгового центра, погибла одна женщина, также была брошена пиротехника.
- По факту нападения возбуждено уголовное дело.
- Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и поставил дело на контроль в центральном аппарате СК РФ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения мужчины с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре, расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили в ведомстве.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром. Возбуждено уголовное дело.
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"Глава СКРоссии поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краюАндрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в официальном канале СК РФ на платформе "Макс".
Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.