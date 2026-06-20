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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 20.06.2026
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19:06 20.06.2026
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения в ТЦ в Краснодаре

Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на посетителей в ТЦ в Краснодаре

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре молодой человек напал с ножом на посетителей торгового центра, погибла одна женщина, также была брошена пиротехника.
  • По факту нападения возбуждено уголовное дело.
  • Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и поставил дело на контроль в центральном аппарате СК РФ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения мужчины с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре, расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили в ведомстве.
В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям, по предварительным данным, скончалась одна женщина. Он также бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром. Возбуждено уголовное дело.
«

"Глава СКРоссии поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краюАндрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в официальном канале СК РФ на платформе "Макс".

Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Обстановка около ТЦ в Краснодаре, где мужчина напал на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Краснодаре мужчина с ножом напал на людей в ТЦ, погибла женщина
Вчера, 15:47
 
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