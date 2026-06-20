Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения в ТЦ в Краснодаре

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения мужчины с ножом на посетителей в торговом центре в Краснодаре, расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили в ведомстве.