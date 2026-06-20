На Балтийском море появился эффект фата-моргана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Балтийском море под Калининградом наблюдается эффект фата-моргана, при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.
- Миражи возникают из-за разницы температур воздуха: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха, свет от объекта изгибается вниз, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты.
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Эффект фата-моргана наблюдается на Балтийском море под Калининградом, корабли на горизонте как будто парят в воздухе, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области".
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"Парящие корабли или эффект "фата-моргана" в Балтийске сегодня. Верхний мираж (Fata Morgana) как правило наблюдается в условиях наличия нескольких слоев воздуха с разной температурой: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха. В таких случаях свет от объекта изгибается вниз в сторону наблюдателя, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миражи могут быть нескольких различных типов: иногда далекий корабль кажется парящим высоко над морем, а иногда становится видимым объект, находящийся за линией горизонта или ниже нее.
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