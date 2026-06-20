Рейтинг@Mail.ru
На Балтийском море появился эффект фата-моргана - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 20.06.2026
На Балтийском море появился эффект фата-моргана

Парящие корабли заметили на Балтике под Калининградом из-за эффекта фата-моргана

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВид на Балтийскую косу в Балтийске
Вид на Балтийскую косу в Балтийске - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Вид на Балтийскую косу в Балтийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Балтийском море под Калининградом наблюдается эффект фата-моргана, при котором корабли на горизонте кажутся парящими в воздухе.
  • Миражи возникают из-за разницы температур воздуха: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха, свет от объекта изгибается вниз, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты.
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Эффект фата-моргана наблюдается на Балтийском море под Калининградом, корабли на горизонте как будто парят в воздухе, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области".
«
"Парящие корабли или эффект "фата-моргана" в Балтийске сегодня. Верхний мираж (Fata Morgana) как правило наблюдается в условиях наличия нескольких слоев воздуха с разной температурой: когда холодный воздух держится низко над морской поверхностью, а над ним проходит волна теплого воздуха. В таких случаях свет от объекта изгибается вниз в сторону наблюдателя, поднимая отдаленные объекты выше их реальной высоты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миражи могут быть нескольких различных типов: иногда далекий корабль кажется парящим высоко над морем, а иногда становится видимым объект, находящийся за линией горизонта или ниже нее.
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ученый объяснил, почему Балтийское море стало замерзать
6 февраля, 11:54
 
Балтийское мореКалининградБалтийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала