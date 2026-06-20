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Пожар на рынке в Балашихе локализовали - РИА Новости, 20.06.2026
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10:42 20.06.2026 (обновлено: 10:59 20.06.2026)
Пожар на рынке в Балашихе локализовали

Пожар на рынке в Балашихе локализовали на площади 1350 квадратов

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар на строительном рынке в Балашихе. 20 июня 2026
Пожар на строительном рынке в Балашихе. 20 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар на строительном рынке в Балашихе. 20 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован на площади 1350 квадратных метров.
  • В тушении пожара задействовали 50 человек и 15 единиц техники.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован на площади 1350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел на территории строительного рынка на улице Текстильщиков в Балашихе, предварительно, никто не пострадал. В тушении задействовали 50 человек и 15 единиц техники.
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