Пожар на рынке в Балашихе локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован на площади 1350 квадратных метров.
- В тушении пожара задействовали 50 человек и 15 единиц техники.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пожар на строительном рынке в Балашихе локализован на площади 1350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел на территории строительного рынка на улице Текстильщиков в Балашихе, предварительно, никто не пострадал. В тушении задействовали 50 человек и 15 единиц техники.
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